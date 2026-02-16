DOBROTA BEZ GRANICA: Neverovatna priča o učitelju Marku koji je po orden došao u odabranom društvu - Ovo je najlepša slika iz Srbije danas

Priča o ovom mladom čoveku zaista je neverovatna i dokaz da ljudska dobrota pobeduje svaku prepreku.

Učitelj Marko Čikarić iz Tovrljana jedan je od dobitnika Sretenjskog ordena za izuzetan rad u prosveti, koji mu je danas dodelio predsednik Aleksandar Vučić na Dan državnosti.

Međutim, Marko nije došao sam da primi ovo odličje već su se sa njim na binu popela tri nasmešena lica: njegovi jedini učenici kojima predaje i koje svakoga dana vozi do škole i nazad!

Dobrota bez granica

Naime, kako se ne bi zatvorila seoska škola u prokupačkom selu Tovrljanu, Marko iz Prokuplja više od deset godina radi u isturenom odeljenju Osnovne škole "Svetislav Mirković Nenad" iz Male Plane u ovom brdsko-planinskom selu.

Osim što putuje u jednom pravcu trideset pet kilometara, Marko na posao odlazi sa svojim učenicima koje odvozi od kuće do škole.

- Pored toga što vozim đake, često dovozim meštane od grada do sela, kupujem im namirnice i lekove, pogotovu što su u selu uglavnom staračka domaćinstva, a ima i onih porodica koje nemaju automobile - rekao je ranije skromno Marko koji je odmah po završetku Učiteljskog fakulteta iz Prizrena sa sedištem u Leposaviću počeo da radi u školi koja je otvorena 2015. godine i to posle 25 godina koliko nije radila.

- Tada je škola otvorena za troje učenika iz Arbanaške i Tovrljana iz porodica Mijatović i Bojović, potom sam imao đake iz Trnovog Laza od Bojovića i Krstića i učenike iz porodice Konotarević iz Bresnika. Sada imam troje đaka, takođe iz jedne porodice Novović - dodaje Marko koji osim troje đaka na posao dovozi i nastavnicu engleskog jezika.

Na pitanje koja je razlika po njegovom mišljenju između seoskih i škola u gradu, kaže da se u seoskim školama može lakše posvetiti svakom detetu nego u gradu i da često sa svojim đacima ostane da odrade i domaći zadatak. I dok pojašnjava da se škola nalazi u parku prirode na Radan planini, Marko priznaje da trenutno vozi peti auto od kada je počeo da radi i da ima dosta troškova oko popravke automobila koje izdvaja od plate.

- Svakog raspusta auto je na popravci kod majstora da bi bio u ispravnom stanju kada počne nastava, kako ne bih doveo sebe i moje učenike u opasnost pogotovu što je u pitanju seoski put - dodaje Marko.

Autor: D.Bošković