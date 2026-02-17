AMSS UPOZORAVA: Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja poslednjeg dana praznika

Kako je danas poslednji dan produženog prazničnog vikenda, očekuje se pojačan povratni saobraćaj, navodi se u saopštenju AMSS.

Intenzitet saobraćaja dodatno će rasti u popodnevnim satima, posebno na prilazima većim gradovima. Veći broj vozila očekuje se i na putevima koji vode sa skijališta, planina i ostalih turističkih centara. Zbog najavljenih snežnih padavina, vozači moraju biti spremni na otežane uslove, naročito u planinskim predelima. U uslovima pojačanog saobraćaja i zimskih uslova vožnje češće dolazi do usporenja, zastoja i vanrednih prekida u saobraćaju.

"Koristite zimske pneumatike, bez zimske opreme i lanaca ne krećite na put. Vozače dodatno opterećuje i smanjena vidljivost, vozite pažljivo poštujte ograničenja brzine i prilagodite brzinu kretanja uslovima na putu", apeluje AMSS na vozače.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije nema zadržavanja vozila na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima, dok teretna vozila čekaju do pet sati.

Na (TMV) terminalima na graničnim prelazima Batrovci i Šid teretnjaci se zadržavaju na izlazu iz Srbije do 300 minuta, na Horgošu 180 minuta i Bezdanu 120 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

