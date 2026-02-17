POTPUNO NEOČEKIVANA SITUACIJA U BOGATIĆU! Ovca na svet donela sedam jagnjadi

Retke i nesvakidašnje scene sa sela ponovo su pokazale koliko priroda ume da iznenadi.

Dok su domaćini u Bogatiću očekivali još jedno lepo jagnjenje, dočekalo ih je pravo malo čudo, njihova ovca na svet je donela čak sedam jagnjadi.

Četiri ženska i tri muška jagnjeta rođena su živa i zdrava, a kako kažu vlasnici, svi su vitalni, razdragani i veoma glasni. Prošle godine ista ovca ojagnjila je petorke, pa su se domaćini potajno nadali sličnom ishodu. Ipak, sedmorke su ih potpuno zatekle.

"Očekivali smo pet, ali sedam zaista niko nije očekivao“, rekla je žena koja je snimila ovaj trenutak i podelila ga sa javnošću.

Svi crni sa belom tufnom i neprestano bekeću

Čudo u Bogatiću: Ovca ojagnjila sedmorke! pic.twitter.com/kLRrfOI4hv — Šabačke novosti (@SabackeNovosti) 15. фебруар 2026.

Kako se vidi na snimku koji su objavile „Šabačke novosti“, svih sedam jagnjadi su crne boje, sa karakterističnom belom tufnom na glavi. Tokom snimanja neprestano su beketala, što je tipično oglašavanje ovaca, kao da i sama „slave“ dolazak na svet. Sa druge strane, ponosna mama ovca je šetkala po oboru, te su bebe stalno išle za njom.

Video je u kratkom roku osvojio društvene mreže. Korisnici su ga masovno delili, oduševljeni prizorom retkog jagnjenja koje se ne viđa često ni na velikim farmama.

U stočarskoj praksi, višeplodno jagnjenje nije neuobičajeno, ali sedmorke su izuzetno retke. Upravo zato vest iz Bogatića mnogi su nazvali, pravim čudom sa sela.

Autor: S.M.