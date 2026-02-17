AKTUELNO

Društvo

OGLASIO SE MUP ZBOG SNEGA, UPOZORAVAJU: Oprez, saobraćaj na brojnim putnim pravcima otežan i usporen

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Zbog intenzivnih snežnih padavina koje su zahvatile veći deo zemlje, saobraćaj se na brojnim putnim pravcima odvija otežano i usporeno, a posebno su izražene gužve na prilazima zimskim turističkim centrima, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

- MUP apeluje na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost i da brzinu kretanja prilagode uslovima na kolovozu, imajući u vidu da su sneg, poledica i smanjena vidljivost faktori koji značajno povećavaju rizik od saobraćajnih nezgoda. Posebno naglašavamo obavezu korišćenja zimske opreme u skladu sa propisima - zimskih pneumatika na svim točkovima, kao i lanaca za sneg tamo gde je to neophodno i naloženo saobraćajnom signalizacijom - navodi se u saopštenju.

Poštovanje saobraćajnih propisa, držanje bezbednog odstojanja, izbegavanje naglih manevara i dodatni oprez ključni su za bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Nadležne službe su na terenu i preduzimaju sve mere kako bi putevi bili prohodni.

Autor: S.M.

