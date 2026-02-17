Sneg koji u zapadnoj Srbiji neprekidno pada od noćas doneo je velike nevolje brojnim turistima koji su praznične dane za Sretenje - Dan državnosti i mini školski raspust rešili da provedu na Tari i Zlatiboru.
Tako se kamerom zabeležena scena na Zlatiboru proširila mrežama. Na snimku se vidi kako domaćin s upregnutim konjima iz dubokog snega izvlači zaglavljene automobile!
Slična je situacija i na Tari, u mestu Zaovine, gde je zbog jakih snežnih padavina više vozila zaglavljeno na putu. Sneg i dalje intenzivno pada, a saobraćaj je otežan.
Saobraćajni kolaps na Zlatiboru
Autor: S.M.