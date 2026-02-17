Ovo je najmoćnije žensko ime u Srbiji: Devojke koje ga nose, ceo život prate uspeh i sreća

U prenesenom značenju označava „onu koja donosi svetlost“.

Poslednjih desetak godina sve je više roditelja u Srbiji koji svojim ćerkama daju ime Iskra.

Prema nekim izvorima, ovo ime je slovenačkog porekla i simbolizuje devojčice koje su temperamentne i kreativne, koje unose svetlost i pozitivnu energiju i koje kroz život prati sreća.

Osim u Sloveniji, ime Iskra veoma je popularno i u Srbiji, Makedoniji, Hrvatskoj, Rusiji i Bugarskoj.

Po jednoj teoriji, nastalo je od imenice iskra, odnosno varnica, koja se odvajkada dovodi u vezu sa iznenadnim, pozitivnim promenama. Kako varnice iskaču iz vatre i nagoveštavaju dobre vesti i potencijalno bogatstvo, tako se smatra da će i devojčice koje ponesu ovo ime biti vesnici pozitivnih promena, “grejati srce i dušu”, donositi dobre vesti i biti pokretači velikih promena za opštu dobrobit u svom okruženju.

Postoji, takođe, i teza da je ime Iskra nastalo od bugarskog imena Iskren, što znači “odan”, “veran”, “lojalan”, “ljubazan”, “pravdoljubiv”.

Konačno, prema nekim izvorima, ime Iskra je ruskog porekla i nastalo je dvadesetih godina prošlog veka, a u prenesenom značenju označava „onu koja donosi svetlost“.

Autor: D.Bošković