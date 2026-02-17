Sutra slavimo Svetu mučenicu Agatiju: Žene joj se naročito mole, veruje se da ova molitva donosi mir i sreću

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici 18. februara obeležavaju Svetu mučenicu Agatiju, hrišćansku svetiteljku koja je postradala zbog svoje vere, ali i jednu od najpoštovanijih zaštitnica žena u hrišćanskoj tradiciji. Zbog strašnog mučenja koje je pretrpela, veruje se da ona bdije nad svima koji nepravedno stradaju zbog svojih uverenja, ali i da njenim molitvama vernici mogu pronaći unutrašnji mir, utehu i snagu.

Ko je bila Sveta mučenica Agatija?

Prema predanju, Agatija je rođena u imućnoj i uglednoj hrišćanskoj porodici u sicilijanskom gradu Palermu. Bila je poznata po svojoj izuzetnoj lepoti, ali još više po čestitosti, skromnosti i dubokoj veri koju je negovala od najranijeg detinjstva. Svoj život posvetila je hrišćanskim vrednostima, odlučna da ostane verna Hristu uprkos izazovima koji su je čekali.

Njena sudbina zauvek se promenila u vreme progona hrišćana za vreme cara Decija Trajana. Tada je Agatija uhapšena i izvedena pred sudiju Kvintijana, koji je, očaran njenom lepotom, poželeo da je uzme za ženu. Ponudio joj je brak, koji bi joj ujedno spasio život i poštedeo je kazne.

Ipak, Agatija je njegovu ponudu odbila, rekavši da je ona nevesta Hristova.

Odbijanje je razbesnelo sudiju, koji ju je potom izložio teškim mukama. Bila je vezana za drvo i nemilosrdno šibana do krvi, a zatim ponovo izvedena pred njega uz pitanje da li želi da se odrekne svoje vere i tako izbegne dalju patnju.

Na to je, kako predanje kaže, Agatija odgovorila:

„Ove muke meni su vrlo korisne, kao što pšenica ne može doći u žitnice pre nego se očisti od pleve, tako ni duša moja ne može ući u Raj, ako telo moje najpre ne bude sokrušeno mukama.“

