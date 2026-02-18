Stiže dodatnih 250.000 vaučera za odmor u Srbiji? Predlaže se i nova aplikacija

Udruženje "Moja Srbija" predložilo je da se kvota vaučera predviđena Zakonom o budžetu za 2026. godinu poveća sa 30.000 na najmanje 250.000 vaučera pojedinačne vrednosti od najmanje 10.000 dinara, kako bi mera imala realan ekonomski efekat i bila dostupna većem broju građana, kao i da se akcija pokrene odmah, bez odlaganja.

Kako navode, upravo je ovaj model subvencija u prethodnim godinama višestruko povećao promet kod malih ugostitelja i podstakao mnoge građane da investiraju u adaptaciju i proširenje kapaciteta, često kroz kreditna zaduženja.

Elektronski vaučeri

U zvaničnom dopisu upućenom ministarstvu turizma Huseinu Memiću, udruženje "Moja Srbija" predlaže da se izvrši digitalizacija procesa dodele vaučera za odmor, da se uvede mogućnost dobijanja vaučera u digitalnom obliku, putem mejla ili sms poruke, i da se za sve građane koji se odluče za elektronski vaučer smanji minimalni period predaje formulara pre rezervacije sa 30 na 15 dana.

Predlog udruženja je i da se izradi aplikacija kojom će ugostitelji očitavati digitalni kod sa mobilnih telefona gostiju, čime će se, kako je navedeno, izbeći bespotrebno ručno popunjavanje formulara od strane ugostitelja i slanje poštom Ministarstvu, kao i ručna obrada istih vaučera u Ministarstvu.

Ovo udruženje predlaže i da se navedena aplikacija direktno poveže sa platnim prometom, te da se odmah po očitavanju podataka o realizovanom vaučeru novac prebaci na račun ugostitelja.

Danas se, zbog neizvesnosti i pada prihoda, veliki broj njih suočava sa ozbiljnim egzistencijalnim izazovima, istaknuto je u saopštenju.

Udruženje naglašava da razvoj turizma ne sme biti ograničen isključivo na luksuzne projekte namenjene platežno najjačim gostima, već da mora biti orjentisan ka svim građanima Srbije.

Kašnjenje dodele vaučera znači štetu za turizam



Iz udruženja upozoravaju da svako dalje kašnjenje nanosi direktnu ekonomsku štetu ugostiteljima i usporava razvoj domaćeg turizma.

U dopisu upućenom ministru Huseinu Memiću navodi se da je već izvesno da će, zbog odloženog početka akcije i zastarele procedure odobravanja vaučera, ugostitelji ostati bez mogućnosti da prime vaučere tokom marta, što, kako je istaknuto, za mnoge predstavlja značajan deo prihoda u predsezoni.

Banje u Srbiji

Udruženje ističe da je tokom prethodne godine akcija izgubila svoju svrhu zbog kasnog početka i smanjenog broja vaučera, što je dovelo do ozbiljnog pada prihoda kod malih izdavalaca smeštaja, dok su istovremeno troškovi poslovanja značajno porasli.

Upozorava se da bi ponavljanje takvog scenarija i ove godine moglo ostaviti dugoročne posledice na razvoj domaćeg turizma, dodaje se u saopštenju.

Udruženje Moja Srbija izrazilo je očekivanje da će nadležno ministarstvo prihvatiti predložene mere i time obezbediti kontinuitet razvoja domaćeg turizma i ekonomsku stabilnost sektora koji direktno zavisi od domaćih gostiju.

Autor: S.M.