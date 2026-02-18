U toku je Bela nedelja, a ove običaje treba OBAVEZNO ispoštovati: U najstroži post se ulazi na jedan način

Siropusna nedelja već je počela i u pravoslavnom kalendaru označava poseban period koji prethodi početku Vaskršnjeg posta. U narodu poznata kao Bela nedelja, ovi dani nose snažnu simboliku, ali i brojne običaje i verovanja koji su se zadržali do danas.

Siropusna nedelja smatra se tihim prelazom iz uobičajenog ritma života u vreme uzdržanja. Vernici ovih dana češće posećuju bogosluženja i više pažnje posvećuju unutrašnjem miru. Ove godine Siropusna ili Bela nedelja traje od 16. do 22. februara, dok Vaskršnji post počinje od Čistog ponedeljka, 23. februara.

Naziv Bela nedelja potiče iz pravila ishrane koja važe tokom ovog perioda. Meso se više ne jede, ali su na trpezi i dalje dozvoljeni mlečni proizvodi, sir i jaja. Ipak, suština ove nedelje nikada nije bila samo u promeni jelovnika.

U narodnom shvatanju, ovo je vreme postepenog smirivanja i pripreme ne samo tela, već i duha. Smatralo se da čovek u post treba da uđe polako, oslobođen napetosti, teških misli i loše energije.

Verovanja

Siropusna nedelja uvek je bila povezana sa verovanjem da u ove dane treba posebno paziti na ponašanje. Izbegavale su se svađe, konflikti i ružne reči.

Stariji su često govorili: "Kako uđeš u post, takva će ti biti godina."

Verovalo se da ljutnja, bes i nerazrešeni odnosi ne treba da prate čoveka u period posta, jer se smatralo da takva energija donosi nemir i tokom narednih meseci.

Poseban značaj ima poslednji dan Siropusne nedelje takozvane Bele poklade, poznate i kao dan praštanja u mnogim krajevima Srbije. Ovaj običaj i danas se poštuje u mnogim porodicama.

Tada se od bližnjih traži oproštaj jednostavnim rečima: "Oprosti mi."

Odgovor je tradicionalno: "Bog da oprosti, i ti meni oprosti."

Ovaj čin imao je duboko značenje. Praštanje nije bilo samo formalnost, već način da se post započne čistog srca i rasterećenih odnosa.

U pojedinim krajevima Srbije i danas se čuva običaj paljenja vatri uoči poklada. Vatra je u narodnoj simbolici predstavljala očišćenje, svetlost i novi početak. Verovalo se da plamen odnosi loše misli, neslogu i brige, dok toplina vatre simbolično najavljuje mirniji i smireniji period koji dolazi sa postom.

U nekim sredinama nekada su bile prisutne i maskirane povorke. Ovi običaji potiču iz starijih narodnih tradicija koje su se vremenom uklopile u crkveni kalendar. Iako su donosile dozu veselja, suština Siropusne nedelje nikada nije bila u zabavi, već u smirivanju, pomirenju i pripremi.

Tokom Bele nedelje važe posebna pravila ishrane. Iako se meso više ne jede, sreda i petak nisu strogi posni dani kao tokom ostatka godine. Prema tipiku, tih dana dozvoljeni su sir, jaja, ulje i vino. Razlog leži u ideji postepenog ulaska u post, kako bi se vernici polako pripremili za strogi Vaskršnji post.

Autor: D.Bošković