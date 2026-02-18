NAJSTARIJI AKTIVNI SKIJAŠ U SRBIJI PROSLAVIO 90. ROĐENDAN! Sreten skija već 75 godina i NE PLANIRA DA STANE: Pogledajte kako je izgledalo slavlje! (FOTO)

Ove sezone mu je to bio 27. dan na snegu, a slavlje je upriličeno na stazi uz tortu i aplauze skijaša

Sreten Dimitrijević je danas proslavio jubilej, 90. rođendan u Ski centru na Zlatiboru — gde skija već punih 75 godina!

Naime, proslavio je rođendan u društvu skijaša, i kako kaže ovaj aktivni skijaš, na skijama je već punih 75 godina i ne planira da stane.

Današnji dan na snegu bio mu je čak 27. skijaški dan ove sezone, što je podatak koji bi mnogi mlađi teško dostigli. Rođendansko slavlje organizovano je na stazi, uz tortu, čestitke i aplauze skijaša i zaposlenih u centru.



Primer da su ljubav prema sportu, kretanje i boravak u prirodi najbolji recept za dug i aktivan život.

Autor: D.Bošković