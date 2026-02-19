Danas se otvara Međunarodni sajam turizma u Beogradu: Učestvuje više od 350 izlagača

Međunarodni sajam turizma biće otvoren danas na Beogradskom sajmu pod sloganom "Jedno putovanje, hiljadu priča", u prisustvu premijera Đura Macuta, a učestvovaće više od 350 izlagača iz 18 zemalja.

Svečano otvaranje je planirano u 11 časova, u Hali 4.

Zvanični partner ovogodišnjeg 47. Međunarodnog sajma turizma u Beorgadu je zemlja Kipar.

Za posetioce Sajma, kako je ranije najavljeno, biće obezbeđeni i popusti do 60 odsto.

Najavljeni su popusti na porodična i "city break" putovanja, daleke i egzotične destinacije, aranžmane za mlade, planinski odmor, spa i wellness vikende u banjama, eko i aktivni turizam, kongresna dešavanja, "first minute" ponude, kao i domaće i inostrane smeštajne kapacitete, turističke regije i atrakcije.

Takođe biće održan i veliki broj poslovnih B2B aktivnosti, s obzirom da je na prošlogodišnejm sajmu bilo organizovano više od 350 tzv biznis tu biznis sastanaka.

Na sajmu će se predstaviti veliki broj turističkih organizacija Srbije i regiona, turističkih agencija i kompanija.

Nacionalna avio kompanija Er Srbija će za posetioce sajma obezbediti popust 25 odsto na iznos tarife, a svaki stoti kupac biće u prilici da osvoji i besplatnu avio-kartu za bilo koju destinaciju po izboru.

Tokom sajma biće održan i 21. Međunarodni sajam hotelsko-ugostiteljske opreme HORECA-OPREMA, centralni događaj namenjen profesionalcima iz ugostiteljske i hotelijerske industrije.

Sajam će biti održan pod sloganom "Poslužite se", u halama 2A i 2C Beogradskog sajma.

Ovogodišnje izdanje sajma stavlja poseban akcenat na domaće izlagače, uz učešće relevantnih inostranih kompanija iz različitih segmenata HORECA industrije.

Cena pojedinačne ulaznice za ovogodišnji sajam je 800 dinara, za đake i studente 500, a porodične 1.600. Postoji mogućnost kupovine grupnih ulaznica za najmanje osam osoba sa cenom po osobi od 600 dinara.

Radno vreme sajma je od 10 do 19 časova, a u nedelju od 10 do 18 časova.

Autor: Marija Radić