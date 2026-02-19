Patrijarh moskovski Kiril čestitao patrijarhu Porfiriju petu godišnjicu ustoličenja

Na petu godišnjicu od ustoličenja patrijarha srpskog Porfirija, iz Moskve je stigla snažna poruka podrške.

Patrijarh moskovski i cele Rusije Kiril uputio je emotivnu čestitku svom „ljubljenom sabratu“, ističući da mu je sam Gospod poverio sudbinu naroda Svetog Save u ovim istorijski teškim vremenima. Ruski poglavar je posebno naglasio hrabrost srpskog patrijarha u odbrani pravoslavlja i hrišćanskih vrednosti, a detalje ove poruke koja je odjeknula u crkvenim krugovima prenosimo u nastavku:

Patrijarh moskovski i cele Rusije Kiril čestitao je patrijarhu Porfiriju pet godina na čelu Srpske pravoslavne crkve, a čestitka počinje rečima „Vaša Svetosti, ljubljeni sabrate“.

„Na dan proslave pete godišnjice Vašeg izbora i ustoličenja na Patrijaršijski presto, srdačno Vas pozdravljam i čestitam Vam ovaj značajan datum. Gospod je poverio Vašoj Svetosti sudbinu svetosavskog naroda u teškim vremenima koja proživljavamo, obeleženim neviđenim izazovima za crkveno jedinstvo i propovedanje jevanđelskih moralnih vrednosti“, navodi se u pismu.

Kako se dalje ističe, patrijarh Porfirije časno nosi „teški krst patrijaršijske službe“, neumorno svedočeći istinu pravoslavlja. Patrijarh Kiril je posebno istakao lični primer pobožnosti srpskog poglavara.

„Vi pokazujete uzvišeni primer delatne hrišćanske ljubavi, izražene, između ostalog, u Vašoj hrabroj podršci pravoslavnim hrišćanima progonjenim zbog vernosti svetim kanonima. Molitveno Vam želim dobro zdravlje, nepresušnu duhovnu radost i Božju pomoć za mnogaja ljeta mirnog i blagoslovenog patrijarhovanja“, napisao je ruski patrijarh.

Podsetimo, patrijarh Porfirije je izabran u Hramu Svetog Save pre tačno pet godina, dok je svečani čin ustoličenja obavljen 19. februara 2021. godine u Sabornoj crkvi u Beogradu, čime je započeo svoju službu kao 46. poglavar SPC.

Autor: Dalibor Stankov