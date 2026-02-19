DOSADA KAO OTPOR: TAJNA DISCIPLINA SLOBODNOG ČOVEKA

Zoran Đorđević, bivši ministar, objavio je autorski tekst za „Politiku“ koji prenosimo u celosti.

Postoji jedan greh našeg vremena koji niko ne priznaje: bojimo se praznine. Ne one materijalne, nego one unutrašnje - trenutka kada nema notifikacije, nema tuđeg mišljenja, nema „sad ili odmah”. U toj praznini čovek više nema na koga da se osloni osim na sebe. Zato bežimo od nje, kao da je to prostor bez vazduha. A istina je obrnuta: praznina je jedino mesto gde se misao napuni.

U svetu koji je postao brzina sa Wi‑Fi signalom, najskuplja roba nije nafta, nije zlato, nije ni energija… najskuplja roba je pažnja. Zato se danas oko nje vode tihi ratovi: ko će nam ukrasti minut, ko će nam podmetnuti strah, ko će nam prodati ogorčenje kao zabavu. Ne morate biti naivni da biste bili uhvaćeni, dovoljno je da budete umorni. Umoran čovek ne bira, on lagano klizi. I tako se polako dogodi paradoks: što više znamo, sve manje razumemo; što više komuniciramo, sve ređe razgovaramo; što više gledamo, sve manje vidimo.

Ako hoćemo da razumemo ovu epidemiju, nije dovoljno da krivimo tehnologiju. Tehnologija je ogledalo. Ona samo reflektuje ono što već nosimo: nestrpljenje, potrebu da budemo u pravu, glad za potvrdom. Algoritam nije zloban, već precizan. On meri šta nas “pali”. A nas najlakše “pali” ono što nas vređa ili plaši. Tu je prvi tihi poraz: kada nam emocija postane argument. Tada se i najpametnija rečenica pretvara u municiju, a ne u most.

U Srbiji se taj poraz vidi na sitnim mestima: u autobusu gde svi ćute, ali niko nije spokojan; na porodičnom ručku gde svako „zna” istinu, a niko nema strpljenja za objašnjenje; u školi gde deca pamte informacije, ali se stide da postave pitanja. Imamo više mišljenja nego vremena. A bez vremena, mišljenje postaje refleks, ono što odmah izleti, pre nego što prođe kroz savest. I zato nam se često čini da je društvo nervozno čak i kada je tiho. To je tišina bez smisla. Kao soba u kojoj je sve uredno, ali nema topline.

Zato ću izreći nešto što zvuči kontroverzno: društvo se ne spašava stalnim „angažmanom”, nego povremenim povlačenjem. Ne treba nam više buke, treba nam više tišine koja ume da misli. Tišina nije odsustvo života, tišina je laboratorija života. U njoj se vidi šta je naše, a šta nam je ubačeno. U njoj se razlikuje želja od navike, stav od ponavljanja, hrabrost od drskosti. Kao što telo ima imunitet, tako i duh ima imunitet, a imunitet se ne gradi skrolovanjem. Operativni princip, jednostavan kao kućno pravilo: uvedite sebi „carinu” na informacije. Pre nego što poverujete, postavite tri pitanja: ko ovo govori, zašto baš sada i čime to potkrepljuje. Ako nema odgovora, ne delite i ne hranite tuđu mašinu svojim nervima.

Drugi princip: vratite dosadu u dnevni raspored. Da, dosadu. Petnaest minuta bez ekrana, bez mobilnog telefona, bez potrebe da „budete produktivni”. U toj dosadi se rađa ono što zaboravljamo da je ljudsko: radoznalost, mašta, unutrašnji kompas.

Treći princip: vratite meru u govor. Ne moramo svaki put imati stav. Ponekad je dostojanstvenije reći „ne znam”, nego izgovoriti prvu rečenicu koja zvuči pobednički. U vremenu u kome se ljudi takmiče u sigurnosti, „ne znam” postaje najređa forma poštenja. A poštenje, koliko god delovalo staromodno, jeste tehnologija smanjenja greške: ono usporava, iritira i baš zato čuva.

Četvrti princip: vratite dostojanstvo radu, čak i kada je nevidljiv. U vremenu u kome se sve meri lajkovima, mnogi pošteni poslovi deluju kao da ne postoje. A upravo na njima stoji zemlja: na majstoru koji meri milimetar, na medicinskoj sestri koja meri strah, na vozaču koji meri odgovornost, na profesoru koji meri budućnost jednim pogledom. U takvim profesijama nema spektakla, ali ima smisla. I tu je ključ: smisao se ne proizvodi, smisao se uzgaja. On raste tamo gde se radi tačno, gde se dolazi na vreme i gde se greška prizna.

Možda je najveća zabluda da će nas „novi” alati učiniti boljima bez novog karaktera. Veštačka inteligencija može napisati tekst, prevesti knjigu, pa čak i imitirati stil. Ali ne može zameniti ono što čoveka čini čovekom: odgovornost za posledice. U tom prostoru se odlučuje ko smo. Jer pitanje nije „šta sve možemo”, nego „šta je dostojno da uradimo”. Kad god tu granicu prepustimo brzini, izgubićemo i slobodu i mir. I to ne zbog tiranije, nego zbog lenjosti.

Zato predlažem mali, skoro magični eksperiment: jednom dnevno, u isto vreme, ugasite sve ekrane, upalite jednu običnu lampu, pustite muziku na gramofonu. Sedite, ćutite i napišite jednu rečenicu koju ne biste objavili nigde. Rečenicu koja je samo vaša. Posle mesec dana primetićete da ste povratili nešto što se ne kupuje: unutrašnji glas. A kad se vrati unutrašnji glas, vraća se i kriterijum. Bez kriterijuma, čovek postaje publika sopstvenog života, onaj koji zna replike, ali ne zna zašto je uopšte na sceni.

Neko će reći: to je sitno, svet gori. Tačno. Ali svet se ne gasi tuđim sloganima, nego ličnim navikama. Velike promene uvek počinju malom disciplinom: da se ne laže, da se ne vara, da se ne žuri kada je važna odluka, da se ne viče kada je potreban dokaz.

Dosada, tišina, sporost danas su reči koje zvuče kao slabost. A ja mislim da su postale najtvrđi oblik otpora: otpora prema tuđem ritmu, prema kolektivnoj nervozi, prema životu koji se meri tuđim satom. Ko povrati pravo na svoj minut, povratio je pravo na svoj život. I možda je to jedina revolucija koja nam još stoji na raspolaganju: da budemo prisutni tamo gde smo, pre nego što odemo bilo gde dalje.