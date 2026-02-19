AKTUELNO

Društvo

Teretnjaci na Batrovcima čekaju tri, na Sremskoj Rači dva sata na izlazu iz Srbije

Izvor: Pink.rs, Foto: Uprava Carina ||

Teretna vozila čekaju na izlazu iz zemlje tri sata na Batrovcima i dva sata na Sremskoj Rači, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima.

Uprava granične policije saopštila je da je u saradnji sa graničnim organima Rumunije, zbog održavanja manifestacije noćnog bazara u Kikindi, usaglasila radno vreme Graničnog prelaza Nakovo - Lunga, tako što će 21. februara biti otvoren od 7 do 24 časa (od 8 do 1 čas po rumunskom vremenu), umesto od 7 do 19 časova.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja.

Autor: S.M.

#Batrovci

#KAMIONI

#Sremska Rača

#Stanje na putevima

#granična policija

POVEZANE VESTI

Društvo

Teretnjaci čekaju tri sata na Kelebiji na izlazu iz Srbije

Društvo

Teretnjaci na Batrovcima na izlazu iz Srbije čekaju tri sata: Evo kakvo je stanje na ostalim prelazima

Društvo

Kamioni čekaju četiri sata na Batrovcima na izlazu iz Srbije

Društvo

Teretnjaci čekaju po tri sata na Kelebiji, Šidu i Sremskoj Rači

Društvo

STANJE NA GRANIČNIM PRELAZIMA: Teretnjaci na Kelebiji na izlazu iz zemlje čekaju četiri sata

Društvo

STANJE NA PUTEVIMA Kamioni na Kelebiji čekaju tri sata, na Horgošu, Šidu i Sremskoj Rači dva