JOŠ JEDAN UDAR ZIME! Ponovo sneg, temperatura drastično pada

U Srbiji se u petak očekuje oblačno i osetno hladnije vreme, mestimično sa kišom, dok će na visokim planinama padati sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Kako je najavio RHMZ, u kasnim poslepodnevnim satima i uveče uz pad temperature, očekuje se prelazak kiše u sneg, i to prvo na severu i zapadu, a zatim i u ostalim predelima uz lokalno formiranje manjeg snežnog pokrivača u nižim predelima severne i zapadne Srbije, odnosno povećanje u planinskim predelima.

"Vetar umeren i jak, ujutru i pre podne južni i jugoistočni, a posle podne u skretanju na severozapadni i zapadni pravac. Jutarnja temperatura u većini mesta od 4 do 9 stepeni, a samo na istoku hladnije oko 1 stepen, a najviša dnevna od 6 na severu i istoku do 14 stepeni na jugu zemlјe, posle podne i uveče u osetnijem padu", dodaju.

Vreme za vikend i početak sledeće nedelje

U subotu jutro će biti hladno ponegde sa slabim mrazem, a na jugu i istoku i sa slabim snegom. Tokom dana suvo i hladno uz delimično razvedravanje.

"U nedelјu i ponedelјak promenlјivo oblačno i suvo. U ponedelјak uveče i tokom noći ka utorku se očekuje novo naoblačenje sa kišom na severu zemlјe koje će se u utorak tokom dana proširiti i na ostale krajeve", napominju iz RHMZ dodajući da nas od srede očekuje suvo i toplije vreme sa sunčanim intervalima.

Kretanje padavina iz sata u sat

Padavine u Srbiji sutra će krenuti već od 7 ujutru i to na jugozapadu zemlje. Očekuje se jača kiša, a ponegde i susnežica.

Padavine će se tokom jutra intenzivirati i širiti, pa će oko 9 časova zahvatiti gotovo ceo južni deo zemlje.

Tokom dana kišni talas će se premeštati ka severu, gde će se oko 15 časova i zadržati. Od 17 časova na severu zemlje očekuje se prelazak u jači sneg koje će se zadržati tokom noći, a prestanak se očekuje do narednog jutra.

Autor: Jovana Nerić