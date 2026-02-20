AKTUELNO

Društvo

IZGOVORITE OVE REČI ZA ZDRAVLJE I MIR: Danas je Sveti Partenije, svetac koji je jednim potezom naterao zle duhove u beg!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Zoran Žestić ||

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog Partenija Lampsakijskog, svetitelja koji je u hrišćanskom svetu ostao upamćen kao jedan od najvećih iscelitelja i čudotvoraca.

Veruje se da za ovog sveca nije postojala neizlečiva bolest, a njegova snaga nad nečistim silama i danas se prepričava sa strahopoštovanjem.

Sveti Partenije, sin đakona iz Melitopolja, još je kao dete pokazivao neizmernu ljubav prema ljudima. Živeći skromno od ribolova, svaki zarađeni novčić delio je siromasima. Zbog njegove dobrote i čiste vere, izabran je za episkopa lampsakijskog, gde je posvetio život podizanju crkava i čišćenju grada od bezbožaca.

Čudo koje se pamti: Kako je nadmudrio zlo

Posebno je upečatljivo predanje o tome kako je izgonio zle duhove. Kada ga je jedan zli duh molio da ga ne izbacuje iz čoveka, svetitelj mu je ponudio da pređe u njega samog. Prestrašen svetiteljevom čistotom, duh je pobegao uz povik: "Kako bih ja mogao ući u dom Božji?"

Molitva za današnji dan

Vernici danas izgovaraju ove reči za zaštitu i mir u domu:

"Bože otaca naših, čini uvek sa nama po Tvojoj krotosti, ne napuštaj nas Tvojom milošću, no njihovim molitvama u miru uredi život naš."

Autor: Dalibor Stankov

#Crkva

#Hrišćanstvo

#SPC

#cudo

#molitva za zdravlje

#obicaji

#pravoslavni kalendar

#sveti partenije lampsakijski

#verovanja

POVEZANE VESTI

Društvo

VERUJE SE DA JE MOLITVOM LEČIO SVAKU BOLEST: Danas slavimo ovog sveca, a evo kako da mu se molite za zdravlje

Društvo

DANAS JE SVETI MUČENIK LUKILIJAN: Pomolite se, pomislite želju i izgovorite u miru OVE reči

Extra

VERNICI SLAVE VAŽNOG SVECA: Veruje se da je molitvom lečio svaku bolest

Extra

Važan dan za vernike - posvećen je svecu koji je slepima vraćao vid: Ove reči obavezno izgovorite

Društvo

NAD NJEGOVIM MOŠTIMA PODIGNUT JE HRAM! Danas je Sveti Sozont: Veruje se da vas nesreća neće pratiti ako izgovorite ovu molitvu

Društvo

SUTRA JE VAVEDENJE PRESVETE BOGORODICE: Čim ustanete ujutru izgovorite reči OVE moćne molitve!