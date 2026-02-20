IZGOVORITE OVE REČI ZA ZDRAVLJE I MIR: Danas je Sveti Partenije, svetac koji je jednim potezom naterao zle duhove u beg!

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog Partenija Lampsakijskog, svetitelja koji je u hrišćanskom svetu ostao upamćen kao jedan od najvećih iscelitelja i čudotvoraca.

Veruje se da za ovog sveca nije postojala neizlečiva bolest, a njegova snaga nad nečistim silama i danas se prepričava sa strahopoštovanjem.

Sveti Partenije, sin đakona iz Melitopolja, još je kao dete pokazivao neizmernu ljubav prema ljudima. Živeći skromno od ribolova, svaki zarađeni novčić delio je siromasima. Zbog njegove dobrote i čiste vere, izabran je za episkopa lampsakijskog, gde je posvetio život podizanju crkava i čišćenju grada od bezbožaca.

Čudo koje se pamti: Kako je nadmudrio zlo



Posebno je upečatljivo predanje o tome kako je izgonio zle duhove. Kada ga je jedan zli duh molio da ga ne izbacuje iz čoveka, svetitelj mu je ponudio da pređe u njega samog. Prestrašen svetiteljevom čistotom, duh je pobegao uz povik: "Kako bih ja mogao ući u dom Božji?"

Molitva za današnji dan

Vernici danas izgovaraju ove reči za zaštitu i mir u domu:

"Bože otaca naših, čini uvek sa nama po Tvojoj krotosti, ne napuštaj nas Tvojom milošću, no njihovim molitvama u miru uredi život naš."

Autor: Dalibor Stankov