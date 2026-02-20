NOVE CENE GORIVA: Objavljeno koliko će dizel i benzin koštati narednih sedam dana

Vlada Srbije objavila je najnoviji cenovnik naftnih derivata koji će na benzinskim pumpama širom zemlje važiti do petka, 27. februara 2026. godine.

Na snagu je stupio novi presek cena goriva u skladu sa Uredbom o ograničenju visine cena derivata nafte. Prema zvaničnim podacima, vozači će u narednih nedelju dana na pumpama plaćati sledeće iznose:

Pregled cena po litru:

- Evrodizel: 198 dinara

- Benzin BMB 95: 179 dinara

Ove vrednosti predstavljaju maksimalnu maloprodajnu cenu sa uračunatim porezom na dodatu vrednost (PDV). U odnosu na prethodni period, obe vrste goriva korigovane su za po dva dinara.

Režim za poljoprivrednike nepromenjen

Bitna informacija za poljoprivredne proizvođače jeste da cena derivata namenjenog registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima ostaje stabilna.

Najviša maloprodajna cena za poljoprivredni evrodizel i dalje iznosi 179 dinara po litru, što je mera kojom država nastavlja da podržava domaći agrarni sektor.

Uredba na snazi još dva meseca

Podsećamo, Vlada Srbije je krajem januara donela odluku o produženju Uredbe o ograničenju cena derivata nafte za još 60 dana. Ovom odlukom se nastavlja sa redovnim sedmičnim usklađivanjem cena petkom do 15 časova, a formula se zasniva na prosečnoj veleprodajnoj ceni uvećanoj za trgovačku maržu od 20 dinara po litru.

