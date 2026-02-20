Kada je bio gradonačelnik Beograda, Siniša Mali inicirao je rekonstrukciju parka "Ušće". Nekada zapušteno mesto, nakon rekonstrukcije postalo je oaza usred Beograda.
Gotovo napušteno mesto u srcu Beograda pre mandata Siniše Malog zaraslo je travom i niskim rastinjem, tako da je uređenje parka "Ušće" jedan od najvećih i najzahtevnijih prokekata JKP "Zelenilo-Beograd" ikada.
PRE REKONSTRUKCIJE
Mali je jednom prilikom, tokom obilaska radova to potvrdio i istakao da je kompletno uređena površina od 88 hektara!
- Na ovom prostoru trenutno se rade još dva nova travnata terena za mali fudbal, završeno je muzičko igralište i dečje igralište 'Priroda', a za nekoliko nedelja biće završena i atletska staza duga tri kilometra. Staza za bicikliste biće jedinstvena jer će se čitavom dužinom od dva kilometra nalaziti u jednom parku kao celini. Ovaj park je bio neiskorišćena zelena površina, a sada je obogaćena brojnim sadržajima, uz čak dvanaest kilometara novih staza - rekao je tada Mali.
NAKON REKONSTRUKCIJE
Srbija ne staje. Kako smo ranije pisali, kod Ušća izgradiće se Gradski akvarijum, koji će biti jedan od najvećih u Evropi.
Godine rada i mudre ekonomske politike, učinile su Srbiju jednom od najlepših i najrazvijenijih metropola.
Autor: Iva Besarabić