NEKADA OBIČNO RUGLO, DANAS OAZA USRED BEOGRADA: Pogledajte kako je park 'Ušće' izgledao PRE, a kako izgleda NAKON rekonstrukcije na inicijativu Siniše Malog (FOTO)

Kada je bio gradonačelnik Beograda, Siniša Mali inicirao je rekonstrukciju parka "Ušće". Nekada zapušteno mesto, nakon rekonstrukcije postalo je oaza usred Beograda.

Gotovo napušteno mesto u srcu Beograda pre mandata Siniše Malog zaraslo je travom i niskim rastinjem, tako da je uređenje parka "Ušće" jedan od najvećih i najzahtevnijih prokekata JKP "Zelenilo-Beograd" ikada.

PRE REKONSTRUKCIJE

Mali je jednom prilikom, tokom obilaska radova to potvrdio i istakao da je kompletno uređena površina od 88 hektara!

- Na ovom prostoru trenutno se rade još dva nova travnata terena za mali fudbal, završeno je muzičko igralište i dečje igralište 'Priroda', a za nekoliko nedelja biće završena i atletska staza duga tri kilometra. Staza za bicikliste biće jedinstvena jer će se čitavom dužinom od dva kilometra nalaziti u jednom parku kao celini. Ovaj park je bio neiskorišćena zelena površina, a sada je obogaćena brojnim sadržajima, uz čak dvanaest kilometara novih staza - rekao je tada Mali.

NAKON REKONSTRUKCIJE

Srbija ne staje. Kako smo ranije pisali, kod Ušća izgradiće se Gradski akvarijum, koji će biti jedan od najvećih u Evropi.

Godine rada i mudre ekonomske politike, učinile su Srbiju jednom od najlepših i najrazvijenijih metropola.

Autor: Iva Besarabić