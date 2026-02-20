AKTUELNO

Društvo

NEKADA OBIČNO RUGLO, DANAS OAZA USRED BEOGRADA: Pogledajte kako je park 'Ušće' izgledao PRE, a kako izgleda NAKON rekonstrukcije na inicijativu Siniše Malog (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Ustupljene fotografije ||

Kada je bio gradonačelnik Beograda, Siniša Mali inicirao je rekonstrukciju parka "Ušće". Nekada zapušteno mesto, nakon rekonstrukcije postalo je oaza usred Beograda.

Gotovo napušteno mesto u srcu Beograda pre mandata Siniše Malog zaraslo je travom i niskim rastinjem, tako da je uređenje parka "Ušće" jedan od najvećih i najzahtevnijih prokekata JKP "Zelenilo-Beograd" ikada.

PRE REKONSTRUKCIJE

Mali je jednom prilikom, tokom obilaska radova to potvrdio i istakao da je kompletno uređena površina od 88 hektara!

- Na ovom prostoru trenutno se rade još dva nova travnata terena za mali fudbal, završeno je muzičko igralište i dečje igralište 'Priroda', a za nekoliko nedelja biće završena i atletska staza duga tri kilometra. Staza za bicikliste biće jedinstvena jer će se čitavom dužinom od dva kilometra nalaziti u jednom parku kao celini. Ovaj park je bio neiskorišćena zelena površina, a sada je obogaćena brojnim sadržajima, uz čak dvanaest kilometara novih staza - rekao je tada Mali.

NAKON REKONSTRUKCIJE

Srbija ne staje. Kako smo ranije pisali, kod Ušća izgradiće se Gradski akvarijum, koji će biti jedan od najvećih u Evropi.

Godine rada i mudre ekonomske politike, učinile su Srbiju jednom od najlepših i najrazvijenijih metropola.

Autor: Iva Besarabić

#Gradonačelnik

#Park

#Rekonstrukcija

#Siniša Mali

#Ušće

POVEZANE VESTI

Politika

TADIĆ LIČNO PREDSTAVIO ODBORNIČKE KANDIDATE - Evo kako je Đilas postao gradonačelnik Beograda

Politika

ĐILAS NA ŽEŽELJEVOM MOSTU! Šta je sad ovo? Vođa opozicije na 'studentskom' protestu, a nekada je govorio 'NIKO NE SME DA BLOKIRA GRAD' (VIDEO)

Politika

Mali obilazi novoizgrađenu školu i vrtić u okviru 'Beograda na vodi'

Domaći

Grad zamenila selom: Zavirite u dom naše poznate glumice, na ovom imanju je stvorila svoje parče raja (FOTO)

Politika

'SLOŽNI I UJEDINJENI, RAZVILI SMO NAJDUŽU ZASTAVU U ISTORIJI NAŠE ZEMLJE 'Mali: Ona je simbol onoga što smo do sada postigli (FOTO)

Domaći

ZAVIRITE U PORODIČNI ALBUM UROŠA STANIĆA: Evo kako je učesnik ELITE izgledao kao dete, a pogledajte i kako mu izgledaju roditelji! (FOTO)