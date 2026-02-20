AKTUELNO

EVO KO MOŽE DA RAČUNA NA SKORO 1.500.000 DINARA: Vlada Srbije usvojila još jedan program podrške

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com, Pink.rs ||

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Zaključak o usvajanju Programa finansijske podrške za proizvodnju odevnih i drugih predmeta od tekstila i kože u 2026. godini, koji obezbeđuje ukupno 140 miliona dinara, bespovratno i sredstva iz kredita Fonda za razvoj.

Cilj ovog programa je rast investicija u sektoru tekstilne i kožarske industrije, modernizacija proizvodnih kapaciteta, povećanje produktivnosti, jačanje pozicije domaćih proizvođača, očuvanje radnih mesta i otvaranje novih, saopšteno je iz vlade.

Programom se obezbeđuje 70 miliona dinara bespovratnih sredstava i 70 miliona kreditnih sredstava Fonda za razvoj i to: za sufinansiranje nabavke nove ili polovne proizvodne opreme (do pet godina starosti), dostavnih vozila, računarske opreme i softvera, adaptaciju proizvodnog prostora (do milion dinara) i obrtnih sredstava do 20 odsto ulaganja.

Bespovratna sredstva iznose do 40 odsto vrednosti investicije, odnosno do 50 odsto za firme iz treće i četvrte grupe razvijenosti opština.

Proizvođači predmeta od tekstila i kože mogu da dobiju od 625.000 do 3.000.000 dinara (odnos kredit – bespovratna sredstva je 60:40), odnosno od 500.000 do 3.000.000 dinara (50:50 za slabije razvijene opštine).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava je 1.200.000 dinara, odnosno 1.500.000 dinara u nerazvijenim područjima.

Preostali deo finansira se iz sopstvenih sredstava ili kredita Fonda za razvoj, uz rok otplate do 60 meseci i kamatu od 2,5 odsto.

