VISOKA DELEGACIJA KIPRA, ZEMLJE PARTNERA SAJMA TURIZMA, NA ŠTANDU TOS-a: Direktorka Labović ugostila ministra Kumisa

Delegacija Turističke organizacije Srbije, na čelu sa direktorkom Marijom Labović, ugostila je danas, na štandu TOS-a, visoku delegaciju Kipra, ovogodišnje zemlje partnera 47. Međunarodnog sajma turizma, koju su predvodili ministar turizma te zemlje Kostas Kumis i ambasador Andreas Fotius sa sardnicima. Teme razgovora bile su unapređenje sradnje, kao i dogovori o zajedničkoj promociji turističke ponude naših zemalja.

Drugi dan sajma, koji se, od 19. do 22. februara održava na Beogradskom sajmu, protekao je i u znaku promocije novih publikacija TOS-a, posete ministra turizma i omladine Huseina Memića sa svojim sradanicima, ministra kulture Nikole Selakovića, kao i brojnih susreta sa predstavnicima stranih delegacija i turističke privrede.

U hali 4, TOS je, naime, predstavio nove publikacije „Gradovi Srbije“ i „Selo gde mir i tradicija imaju adresu“. Publikacije na moderan i inspirativan način predstavljaju urbane centre, kulturno-istorijsko nasleđe, prirodne lepote i ruralne predele Srbije, sa ciljem da domaćoj i stranoj publici približe raznovrsnost turističke ponude naše zemlje.

Promocija je okupila predstavnike lokalnih turističkih organizacija, turističke privrede, medija i partnerskih institucija, a nova izdanja izazvala su veliko interesovanje posetilaca sajma.

U aktivacijama na štandu TOS-a, EKSPA 2027 i drugih partnera učestvovao je i ministar Memić, koji je sa direktorkom TOS-a Marijom Labović razovarao o ovogodišnjem sajmu, ali i planovima za dodatnu promociju turizma zemlje u godini uoči održavanja međunarodne secijalizovane izložbe.



Brojni posetioci su i danas imali priliku da fotografišu sa maskotama EKSPA, Rastkom i Milicom. Veliko interesovanje vladalo je i za interaktivni kviz „Upoznajte gradove Srbije“, kao i za „photobooth“ sa primenom AI tehnologije.