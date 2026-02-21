AKTUELNO

Društvo

Danas možete pomoći nekome i spasiti život! Evo na kojim mestima i kako - pokažite humanost na delu!

Izvor: Kurir, Foto: Ustupljene fotografije/Institut za transfuziju krvi Srbije ||

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na ovim lokacijama.

Rakovica, Vidikovac, Crkva Svetog Preobraženja Gospodnjeg, autobus 9-12 časova

Novi Beograd, UŠĆE Shopping Centar, autobus 13-16 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Autor: D.Bošković

