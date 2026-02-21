Prevaranti se okomili na starije: Zovu ih po ceo dan, a onda im traže ŽIVOTNE ušteđevine, obratite pažnju!

Telefonske i internet prevare postaju sve učestalije, a na meti prevaranata najčešće se nalaze stariji građani koji lakše poveruju u lažne pozive i poruke. Iskorišćavajući njihove emocije i neinformisanost, kriminalci ih dovode u stanje panike i u samo nekoliko minuta ostavljaju bez životne ušteđevine.
Upravo ovakva jedna prevara dešavala se meseci u Nemačkoj, a policija traga za dve osumnjičene osobe.
Muškarac koji se predstavio kao policajac pozvao je jednu ženu (81) i rekao da je njena unuka je izazvala nesreću u kojoj je poginula trudna žena. Žrtva je predala više od 10.000 evra – verujući da će tako spasiti unuku od hapšenja.
Vrlo sličan slučaj dogodio se istog dana u Geri. Ovoga puta je druga starija žena (83) uplatila više desetina hiljada evra.
Policija savetuje sledeće u slučaju ovakvih poziva o navodnim nesrećama:
Uzmite papir i olovku, zabeležite ime i službu osobe koja vas zove. Zatim pozovite lokalnu policiju kako biste proverili podatke.
Uključite komšije ili članove porodice.
Ne otkrivajte lične podatke preko telefona.
Fotografišite nakit i dragocenosti kako bi, u najgorem slučaju, mogli da budu prepoznati.
Ako dobijete sumnjiv poziv, odmah obavestite policiju i prijavite slučaj.
Autor: D.Bošković