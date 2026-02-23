AKTUELNO

Društvo

DAN ŽENA ĆE BITI PREKRETNICA! Meteorolog Ristić za Pink otkrio da li možemo da pakujemo zimske jakne: Ovo je NAJTAČNIJA prognoza za naredne dane!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U noći između ponedeljka i utorka Vojvodinu i severoistok Srbije zahvatiće jače prolazno naoblačenje sa kišom, koje će se u utorak ujutro i pre podne premeštati preko Beograda ka centralnoj Srbiji.

I dok do sredine dana padavine budu prestale na severu Srbije, uz razvedravanje u Vojvodini, kiša će padati u južnim i centralnim predelima, dok će na planinama padati sneg.

Foto: TV Pink Printscreen

Meteorolog Ivan Ristić je gostujući na TV Pink istakao da se u natednom periodu, tačnije do 8. marta očekuju prijatne temperature, i dosta lepše vreme u odnosu na danas i sutra.

- Ima oblaka danas i sutra, a od srede ide otopljenje, biće lepe temperature, sunce. Biće između 10 i 15 stepeni do početka marta. Na zapasdu će biti toplije, ovamo će biti vetra i malo hlanije. nazire se promena vremena za 8. mart - rekao je Ristić.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

Možda opet može neki sneg tada da padne, ali nije sigurno, nasmejao se Ristić,.

- Ono, za šetnju, uživanje, ne znam koliko će stepeni biti da može da se sedi u kafićima - rekao je Ristić.

Kalendar mora da se poštuje, za debele zimske jakne je kraj, ali eto, čekamo da vidimo šta će biti za Dan žena, dodao je.

25+ ćemo imati u trećoj dekadi juna, a do tad, malo manje, rekao je Ristić.

Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić

Autor: D.Bošković

