Bolest koja pogađa sve više Srba: Prvi znaci javljaju se na stopalima

Hladna stopala, bol u listovima i promene boje kože mogu biti rani znaci povišenog holesterola i loše cirkulacije koje ne treba ignorisati.

Visok nivo holesterola često se naziva "tihim ubicom" jer dugo vremena prolazi bez očiglednih simptoma, dok se ne dogode ozbiljne komplikacije poput srčanog ili moždanog udara.

Međutim, određeni znaci na nogama i stopalima mogu biti rani alarm da nešto nije u redu sa cirkulacijom, uzrokovano nakupljanjem masnih naslaga u krvnim sudovima.

Hladna stopala i noge

Ako su vam stopala stalno hladna, čak i u toploj prostoriji, to može ukazivati na smanjeni protok krvi do udaljenih delova tela, posledicu suženih arterija usled taloženja holesterola, navodi se u jednoj studiji.

Bol, grčevi ili težina pri hodanju

Bol ili osećaj težine u listovima ili stopalima tokom ili nakon hodanja, koji se smanjuje u mirovanju, može biti znak da arterije ne dopremaju dovoljno krvi i kiseonika mišićima.

Promene boje kože ili teksture

Koža na stopalima može izgledati bledo, plavičasto ili promenjeno, što odražava lošu cirkulaciju. Smanjeni protok krvi utiče i na ishranu tkiva.

Trnci, peckanje ili žarenje

Osećaj trnjenja ili neprijatnog peckanja posebno u smiraj dana može biti posledica nedovoljne opskrbe nervnih završetaka jer arterije ne dopremaju dovoljno krvi.

Sporo zarastanje rana

Rane ili čirevi na stopalima i nogama koji dugo ne zarastaju takođe mogu ukazivati na lošu cirkulaciju i visok nivo holesterola, telo nema dovoljno krvi i kiseonika za adekvatnu regeneraciju tkiva.

Povišen holesterol ne mora dati simptome dok ne dovede do ozbiljnijih oboljenja krvnih sudova ili srca.

Rani znaci koji se javljaju na nogama mogu biti važan pokazatelj da je cirkulacija kompromitovana i da bi bilo pametno obratiti se lekaru radi provere nivoa holesterola i opšteg stanja zdravlja srca.

Autor: S.M.