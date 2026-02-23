Navijem 10 alarma na 2 telefona i ne čujem nijedan! Prevaziđite lošu KAŠNJENJA naviku u 10 koraka

Sigurno vam je poznata užurbano izgovorena rečenica “kasniću samo 5 minuta”, ali zbog gužve u saobraćaju, kašnjenja prevoza, traženja ključeva, skrolovanja na telefonu, odjednom se 5 minuta pretvara u 15. Ovo su saveti kako da lošu naviku potpuno iskorenite i pomognete sebi.

Kašnjenje retko ima jedan uzrok. Obično je to kombinacija lošeg planiranja i procene brzine, kao i kasnog odlaska na spavanje. Za početak, dovoljno je samo realno planirati vreme.

Ovih 10 koraka pomoći će vam u tome:

1. Ne planirajte dolazak "tačno na vreme"

Ako vam treba 40 minuta do posla, planirajte 55. Gužve, semafori, gradski prevoz – retko kada sve ide idealno. Planirajte da stignete 10-15 minuta ranije i kašnjenje će skoro nestati.

2. Jutro počinje uveče

Najveći gubici vremena su na sitnice koje se obavljaju ujutru:

traženje garderobe

peglanje

punjenje telefona u zadnji čas

potraga za ključevima

Spremite sve uveče. Jutro treba da bude rutina, ne improvizacija.

3. Izbacite rečenicu "samo još 5 minuta"

Dugme za odlaganje (Snooze) alarma pravi lažnu sigurnost. Svako odlaganje alarma remeti buđenje i produžava spremanje.

Rešenje:

jedan alarm

telefon dalje od kreveta

ustajanje odmah

4. Ne računajte idealnu verziju sebe

Ako vam realno treba 30 minuta da se spremite, nemojte planirati 20. Ako znate da pijete kafu 15 minuta, ne računajte 5. Planirajte po stvarnom, ne po optimističnom scenariju.

5. Bez telefona prvih 30 minuta

Skrolovanje je tihi kradljivac vremena. Poruke, društvene mreže, vesti - 5 minuta lako postane 20. Telefon koristite samo za alarm. Sve ostalo može da čeka.

6. Gde se tačno gubi vreme

Najbolje bi bilo da 3 dana merite vreme:

kad ustajete

koliko traje spremanje

koliko traje put do posla

Videćete obrazac. Problem obično nije u jednom velikom kašnjenju, već u više malih.

7. Raniji odlazak na spavanje

Kasni odlazak na spavanje i rano ustajanje jednako je odlaganju alarma. Ako spavate 5 ili 6 sati, organizam će tražiti još. Kašnjenje je često posledica umora, ne nemarnosti.

8. Rezervni plan

Ako idete autobusom - pratite kad dolazi sledeća linija.

Ako vozite - proverite gužve pre polaska.

Ovaj plan B je dobar jer smanjuje stres i paniku.

9. Posledica ili nagrada

Ovo funkcioniše na sledećem primeru:

Ako kasnim, častim kolege kafom.

Ako mesec dana dolazim na vreme, nagrađujem sebe nečim lepim.

Ovo bi trebalo da se primenjuje jer mozak uvek reaguje na konkretne posledice.

10. Promenite priču o sebi

Dokle god govorite: “Ja stalno kasnim”, tako će i biti. Pokušajte sa: “Ja sam osoba koja dolazi 10 minuta ranije.” I tako će i biti.

Karakteristike osoba koje kasne

Prema psiholozima, ovo su karakteristike osoba koje kasne:

Često se prema obavezama odnose previše opušteno

Doživljavaju sve olako

Uvek za sve misle brzo ću, lako ću, začas ću...

Manje su odgovorni

Tačnost im nije prioritet

Pažnja im često leti

Prihvataju se velikog broja obaveza misleći da će za sve imati vremena.

Autor: S.M.