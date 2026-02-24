AKTUELNO

Društvo

Kursna lista za 24. februar 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Zvanični srednji kurs danas je 117,4222 dinara za evro, što je najslabija vrednost dinara prema evropskoj valuti od početka godine, saopštila je Narodna banka Srbije.

Juče je zvanični srednji kurs bio 117,4200 dinara za evro.

Dinar danas prema evru vredi jednako kao pre mesec dana, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti od početka godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara.

Autor: A.A.

#Evro

#Kurs

#kurs diara

#narodna banka

POVEZANE VESTI

Društvo

NARODNA BANKA OBJAVILA: Zvanični srednji kurs danas je 117,1309 dinara za jedan evro

Društvo

Kursna lista za 26. decembar 2025: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara

Društvo

Kursna lista za 8. januar 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara

Društvo

NARODNA BANKA SRBIJE: Zvanični srednji kurs danas je 117,1752 dinara za evro

Društvo

NARODNA BANKA SRBIJE: Zvanični srednji kurs danas je 117,1835 dinara za evro

Društvo

DINAR SVE JAČI: Zvanični srednji kurs prema evru danas je 117,1205