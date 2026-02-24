Kursna lista za 24. februar 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara

Zvanični srednji kurs danas je 117,4222 dinara za evro, što je najslabija vrednost dinara prema evropskoj valuti od početka godine, saopštila je Narodna banka Srbije.

Juče je zvanični srednji kurs bio 117,4200 dinara za evro.

Dinar danas prema evru vredi jednako kao pre mesec dana, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti od početka godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara.

