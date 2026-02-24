Evo kakvo je stanje na GRANICAMA: Automobil prolaze bez zadržavanja, kamioni čekaju od sat do pet sati

Auto moto savez Srbije (AMSS) je saopštio da automobili na granični prelaz prolaze bez zadržavanja dok kamioni čekaju od sat do pet sata.

AMSS je naveo da kamioni, na prelazu Horgoš sa Mađarskom čekaju četiri sata, na prelazu Kelebija dva sata a na prelazu Gradina sa Bugarskom jedan sat da izađu iz Srbije.

Dodao je da kamioni na prelazu Batrovci sa Hrvatskom čekaju četiri sata, u Šidu pet sati a na prelazu Bezdan dva sata da napuste Srbiju.

Na prelazu Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom kamioni čekaju jedan sat izađu iz Srbije.

"Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategoriej vozila", piše u saopštenju.

Autor: S.M.