Ako planirate letovanje u Grčkoj, OVO MORATE DA ZNATE: Uvode se BRUTALNA PRAVILA i tiču se turista

Ako ste planirali da ovog leta zauzmete prvi red do mora na nekim od najlepših grčkih plaža, imamo vest koja će vas ili oduševiti ili potpuno šokirati.

Grčka je odlučila da konačno stane na put "teroru ležaljki", a prve žrtve nove stroge politike su čuvene rajske uvale na ostrvu Kufonisi. Nakon što su bageri zamalo krenuli u komercijalnu okupaciju plaža Pori i Italida, narod je podigao glas, a država je povukla ručnu.

Rezultat je jasan: ove plaže ostaju potpuno divlje, bez ijednog suncobrana na iznajmljivanje.

Zaboravite na prepirke sa vlasnicima barova koji vam naplaćuju kafu i ležaljku po paprenim cenama samo da biste sedeli uz vodu. Grčka vlada je lansirala aplikaciju "MyCoast" koja je postala pravi strah i trepet za ugostitelje. Kada dođete na obalu, preko aplikacije na mapi vidite tačno koliko metara kvadratnih taj kafić sme da zauzme. Ako vidite bilo kakvu nepravilnost, samo jednim klikom šaljete anonimnu prijavu direktno inspekciji koja izlazi na teren.

Nema više širenja ležaljki pod okriljem noći jer grčke vlasti sada koriste flotu dronova koja redovno nadleće obalu i upoređuje snimke sa satelitskim mapama i ugovorima o zakupu. Kazne za vlasnike koji postave makar jedan suncobran van dozvoljene zone su astronomske i kreću se od nekoliko hiljada pa sve do desetina hiljada evra, uz trajno oduzimanje dozvole za rad.

Srpski turisti ove godine moraju dobro da se informišu pre polaska na put jer su pravila u 2026. godini nikada stroža. Na većini plaža čak 70 odsto površine mora biti potpuno slobodno od ležaljki kako bi građani imali gde da spuste svoj peškir. Takođe, uvedeno je obavezno pravilo od četiri metra udaljenosti od ivice vode, što znači da put uz samo more mora biti prohodan za sve šetače.

Na najkritičnijim tačkama, takozvanim ekološki osetljivim zonama, čak 85 odsto plaže mora ostati prazno, dok je na 198 plaža širom Grčke postavljanje bilo kakvog komercijalnog sadržaja sada strogo zabranjeno. Ostrvo Kufonisi postalo je simbol ovog otpora gde su lokalne vlasti uspele da odbrane prirodna bogatstva poput plaža Čiliaderfija i Kamares od privatnih investitora. Za naše turiste ovo znači samo jedno: ove godine obavezno spakujte sopstveni suncobran i asuru, jer se Grčka vraća prirodi, a plaže se konačno vraćaju običnim ljudima.

Autor: S.M.