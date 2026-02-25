AKTUELNO

ZA PRVU TERAPIJU HITNO POTREBNO 16.000 EVRA: Branka se hrabro bori za teškom bolešću već dve godine, sada joj je potrebna naša pomoć

Branka, kojoj je 2024. godine dijagnostikovan maligni tumor grlića materice, trenutno se nalazi na lečenju u Istanbulu. Za prvu dozu terapije hitno je potrebno prikupiti 16.000 evra.

Branka Pavković već dve godine vodi tešku i iscrpljujuću borbu sa malignim tumorom grlića materice, koji joj je dijagnostikovan 2024. godine.

Njena borba nije stala ni u jednom trenutku, a sada se pojavila nova nada. Nakon konsultacija sa lekarima, porodica je odlučila da mišljenje i terapiju potraži i u inostranstvu, u zemlji poznatoj po savremenim metodama lečenja malignih bolesti.

Trenutno se nalazi u Istanbulu, gde su joj lekari ponudili novu šansu za ozdravljenje. Međutim, terapija je izuzetno skupa – ukupna vrednost lečenja iznosi oko 38.000 evra.

Branka bi prvu dozu terapije trebalo da primi u naredna dva dana, ali je za to hitno potrebno obezbediti 16.000 evra.

Porodica i prijatelji apeluju na sve ljude dobre volje da pomognu koliko mogu, kako bi Branka započela terapiju i nastavila svoju borbu.

Svi koji su u mogućnosti da pomognu, sredstva mogu uplatiti na žiro račun:

340-0032246213-70

Erste banka, Branka Pavković, Novi Sad.

