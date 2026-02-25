Ako OVO URADITE pred pričešće, bolje da NISTE NI UŠLI U CRKVU! Svaki vernik mora da zna - JEDINO JE OVAKO ISPRAVNO!

Pravilna priprema pred pričešće obuhvata post, ispovest, molitvu i poštovanje crkvenih pravila

Pričešće predstavlja jedan od najvažnijih i najsvetijih trenutaka u životu pravoslanih vernika, jer kroz primanje Svetih Tajni – Hristovog tela i krvi – čovek stupа u neposredno zajedništvo sa Bogom i Crkvom. Zbog toga je pre pristupanja Svetoj čaši neophodno temeljno se pripremiti i duhovno, i telesno, i molitveno.

Pravilna priprema pred pričešće obuhvata post, ispovest, molitvu i poštovanje crkvenih pravila, kako bi vernik čistog srca i s radošću mogao da primi Svetu tajnu, jačajući svoju veru i duhovni život. Ipak, mnogi greše kad prilaze Svetoj čaši, najčešće iz neznanja kršeći pravila. Mnogi vernici poste, ali zaboravljaju da je konzumiranje cigareta narušavanje pravila posta, pa prilaze putiru. Takođe, ima i onih koji pre dolaska u crkvu na pričešće piju vodu, uzmu malo hrane ili žvaću žvaku kako bi "zavarali" glad. Sve su to razlozi za odlaganje pričešća, jer bi Svetoj čaši trebalo prići s velikom pobožnošću i što čistijeg tela i uma.

O pravilnoj pripremi za pričešće govorio je protojerej stavrofor Dušan Kolundžić, odgovarajući na pitanja vernika na sajtu Svetosavlje.org.

"Vernik, koji se postom i molitvom pripremio, koji se ispovedio, a pre Službe Božje nije ništa jeo i pio, nije žvakao žvaku i pušio i koji zeli da se pričesti, treba da dođe u crkvu na vreme, što znači pre početka Svete liturgije. Ne treba posebno naglašavati da u toku Svete liturgije treba stajati na svom mestu i usrdno se moliti, slušajući pažljivo reči sveštenika, a sa horom i narodom pevati liturgijske pesme i odgovaranja na jektenije. Na poziv sveštenika da, koji su spremni za Sveto prišešće, pristupe 'sa strahom Božjim, verom i ljubavlju' treba prići oltaru, na soleju, i pažljivo ponavljati za sveštenikom molitvu pred Sveto pričešće. Svetoj čaši treba pristupati pobožno, sa rukama prekrštenim na grudima. Ne krstiti se pred Svetom čašom, da ne bi slučajno zakačili i, ne daj Bože, prosuli Sveto pričešće. Svešteniku treba reći svoje ime i otvoriti usta, primiti Sveto prićešće i ubrusom obrisati usta. Pričešćujući vernike sveštenik za svakog posebno govori: 'Pričešćuje se čedo Božje (ime) časnim i presvetim telom i krvlju Gospoda i Boga i Spasa našega Isusa Hrista na otpuštenje grehova i na život večni'", govorio je otac Dušan.

Mnoge, takođe, muči i pitanje da li bi posle primanja Svete tajne pričešća trebalo reći "Amin" ili ne. Otac Dušan je govorio da u Služebniku stoji uputstvo da vernik, posle brisanja usta ubrusom, celiva sveti putir i odlazi na svoje mesto, ali da nigde nema uputstva, ni kad se đakon ni vernici pričešćuju, da odgovore sa "Amin".

"Jedino sveštenik, kad se pričesti časnom krvlju iz putira, kaže na kraju 'Amin'. I vernik bi mogao, kad primi Sveto pričešće i obriše usta, da kaže 'Amin', neka tako bude, da potvrdi, kako želi da mu pričešće bude 'na otpuštenje grehova i na život večni'", govorio je otac Dušan.

On je podučavao da bi se posle primanja Svetog pričešća trebalo vratiti na svoje mesto, sačekati da se i ostali vernici pričeste i saslušati blagodarnu molitvu posle Svetog pričešća.

