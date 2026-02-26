AKTUELNO

ZNAK DA JE ZIMI DOŠAO KRAJ: Medvedi se na Tari probudili iz zimskog sna i krenuli po ručak (VIDEO)

Foto: RINA

Da je proleće na pragu, osim prijatnih temperatura, pokazuju i medvedi koji su se probudili iz zimskog sna. Na hranilištu u selu Zaovine na Tari danas je zabležen lep prizor.

- Krupan medved, naspavan i reklo bi se poprilično gladan došao je na ručak i lepo se gostio. Ako je suditi po medvedima koji su se na Tari uveliko probudili, zimi je kraj, kaže za RINU Miloš Lazić iz sela Zaovine.

Iako su se medvedi probudili, nema razloga za strah jer se ove šumske životinje mahom kreću duboko po šumi, a hranu nakon zimskog sna mahom pronalaze na hranilištuma kojih na Tari ima nekoliko.

Medved je u osnovi svaštojed, ali u njegovoj ishrani dominira biljna hrana. Ne odbija ni hranu životinjskog porekla.

Autor: Jovana Nerić

