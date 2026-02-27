Zemljotres pogodio Srbiju: Evo gde se zatreslo tlo

Tokom noći, u 2.50 časova, registrovan je slab zemljotres na području Tutina.

Prema podacima nadležnih službi, magnituda potresa iznosila je 1.8 jedinica Rihterove skale, a žarište je bilo na dubini od oko pet kilometara.

Prema informacijama Republički seizmološki zavod, potres ove jačine spada u kategoriju veoma slabih zemljotresa i uglavnom ne može izazvati materijalnu štetu.

Nadležni prate seizmičku aktivnost

Mogu ga osetiti samo pojedini građani u neposrednoj blizini epicentra, dok većina stanovništva najčešće i ne registruje ovakve podrhtavanja tla.

Područje jugozapadne Srbije, uključujući okolinu Tutin, nalazi se u zoni u kojoj su povremeni slabiji potresi mogući. Nadležni nastavljaju da prate seizmičku aktivnost, a građanima se savetuje da informacije prate putem zvaničnih kanala.

Autor: Marija Radić