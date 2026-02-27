NESTALA MIRJANA MILIVOJEVIĆ S VIDIKOVCA! Od srede joj nema ni traga ni glasa: Spopale su je tamne i teške misli

Mirjana Milivojevićnestala je u sredu, 25. februara, oko pola 9 ujutro u beogradskom naselju Vidikovac.

Porodica i prijatelji nestale žene apeluju na društvenim mrežama i sve koji imaju bilo kakvu informaciju o Mirjani, da hitno obaveste najbližu policijsku stanicu.

"U sredu između 8.30 i 9 sati Mirjana je izašla iz kuće. Ona je prethodno bacila oba mobilna telefona. Nekim poznanicima je pisala preko poruka da su je spopale neke tamne i teške misli, a svom momku je spominjala i neke teže stvari. Od četvrtka ujutro joj se gubi svaki trag. Policija patrolira na Adi. Mirjana živi na Vidikovcu sa sestrom. Ukoliko imate bilo kakvu informaciju o Mirjani, molimo sve ljude da jave najbližoj policijskoj stanici. Policiji je prijavljen njen nestanak", navedeno je u objavi na društvenim mrežama.

