STROŽE PRESUDE, VIŠE LEKARSKIH GREŠAKA, ALI I DEPRESIJE, INFARKTA Pomeranje sata i nova istraživanja o uticaju na naše telo

U noći između 28. i 29. marta pomeramo kazaljke jedan sat unapred i prelazimo na letnje računanje vremena, koje će trajati do kraja oktobra. Svet se i dalje prepire oko toga da li ovu praksu treba ukinuti jer ona i te kako utiče na sve nas.

Pitanjem šta nam je teže da prihvatimo - prolećno ili jesenje pomeranje kazaljki sata - bavili su se naučnici. A rezultati mnogih istraživanja pokazuju kako je naše ponašanje u tesnoj vezi sa ovim ne samo društvenim, već i psihološkim fenomenom.

Većini ljudi teže pada prolećno pomeranje sata (letnje računanje vremena) jer kada se sat pomera unapred (sa 2.00 na 3.00), praktično gubimo jedan sat sna.

To često izaziva:

umor i pospanost tokom dana

pad koncentracije

razdražljivost

privremene probleme sa snom

Organizmu je teže da se prilagodi jer mora da zaspi ranije nego što mu prirodni ritam nalaže. Naš unutrašnji ritam (cirkadijalni ritam) prirodno traje malo duže od 24 sata (oko 24,2 sata). To znači da nam je lakše da ostanemo budni duže i legnemo kasnije, nego da zaspimo ranije. Kada u proleće pomerimo sat unapred, praktično moramo da zaspimo ranije nego što nam telo dozvoljava i da se probudimo ranije nego što smo spremni. To je kao blagi džet-leg. Jutarnja svetlost je glavni signal koji resetuje naš unutrašnji sat. Posle prolećnog pomeranja svetlost dolazi "kasnije“ po biološkom vremenu pa to otežava buđenje i usporava prilagođavanje.

Dobijamo više sna, ali se i ranije budimo

Zimsko računanje vremena, kada se sat pomera unazad (sa 3.00 na 2.00), dobijamo sat više sna. Iako i tada može doći do ranijeg buđenja i blage zbunjenosti u ritmu, većina ljudi to lakše podnese jer je prirodnije produžiti san nego ga skratiti.

Velika naučna studija pokazala je da nedelju nakon jesenjeg pomeranja sata ima manje slučajeva anksioznosti, srčanih problema, depresije i poremećaja sna nego u kontrolnim periodima.

Kada sat pomerimo unazad, dobija se više jutarnjeg svetla i nominalno više sna, što pomaže boljem usklađivanju cirkadijalnog ritma, tako da jesenje pomeranje sata generalno ima manje akutnih negativnih efekata na zdravlje, a u pojedinim studijama čak se vidi i blagi pad zdravstvenih problema nakon promene.

Širok uticaj na ljude

Već smo pisali o tome da prelaskom na letnje (mart) i zimsko (oktobar) računanje vremena, iako deluje kao rutina, ova promena ritma ima širok uticaj na ljude, ali i životinje.

U svetu su urađena mnoga istraživanja o uticaju pomeranja sata, a izdvojili smo najnovija.

Poremećaj unutrašnjeg biološkog sata

Kada sat pomerimo unapred ili unazad, naš cirkadijalni ritam (unutrašnji sat) biva narušen, što utiče na san, hormone i fiziološke procese. Ovaj poremećaj može dovesti do umora, smanjene koncentracije i stresa u narednim danima nakon promene vremena.

Efekti su kratkotrajni, od 2 do 7 dana, ali postaju statistički vidljivi na osnovu cele populacije.

Strože presude

U analizi sudskih odluka primećeno je da su kazne bile strože nekoliko dana nakon prelaska na letnje vreme, ali se efekat brzo gubio.

Pad na berzama

Ekonomisti su primetili da su prinosi na berzama blago negativni neposredno nakon pomeranja sata, i to u više zemalja koje prelaze na letnje vreme.

Više medicinskih grešaka

Neke analize bolničkih podataka sugerišu blagi porast medicinskih grešaka i komplikacija neposredno nakon prelaska na letnje računanje vremena. Objašnjeno je time da zdravstveni radnici rade u smenama, a čak i mali poremećaj sna utiče na pažnju i preciznost.

Depresija u porastu

Neke studije su pokazale blagi porast depresivnih epizoda, naročito kod osoba sa već postojećim poremećajima raspoloženja. Pomeranje sata u jesen kod nekih ljudi pogoršava raspoloženje više nego prolećni gubitak sata, verovatno zbog ranijeg mraka.

Srčani udari sledećeg dana

Istraživanja iz više zemalja pokazala su da se u ponedeljak nakon prelaska na letnje računanje vremena beleži porast akutnog infarkta miokarda (i do 20 odsto više prijema u bolnicama). Samo jedan sat manjka sna, kao i poremećen cirkadijalni ritam povećavaju stres i krvni pritisak.

Slabiji rezultati učenik

Neke analize u SAD pokazale su da učenici postižu slabije rezultate na testovima u danima nakon prolećnog pomeranja sata jer i minimalna promena ritma utiče na kognitivne performanse, a efekat je primećen i kada test nije bio u ponedeljak, već kasnije tokom sedmice.

Zaposleni se "zabavljaju"

Jedna studija analizirala je internet ponašanje zaposlenih i otkrila da dan nakon prolećnog pomeranja sata raste broj poseta zabavnim sajtovima. To je jedan od retkih primera gde je pomeranje sata povezano sa digitalnim ponašanjem

Mladoženja sat vremena sam pred oltarom

Da ima i anegdota u vezi sa pomeranjem kazaljki sata, svedoče ovi primeri iz Sjedinjenih Država.

Naime, jedan par u Americi zakazao je ceremoniju venčanja na dan kada su se pomerale kazaljke sata. Mlada je došla prema novom računanju vremena, a mladoženja je svoj dolazak računao po starom, te je stigao sat vremena ranije i od muke se znojio pred oltarom čitav sat dok nije ugledao mladu.

Takođe, na jednom venčanju odmah nakon pomeranja sata, koje je bilo u SAD, deo gostiju je došao pre vremena, a deo sat vremena kasnije, odnosno na vreme, pa se prvobitno poluprazna sala u jednom trenutku ispunila gostima.

Autor: D.Bošković