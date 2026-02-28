Važan je dan za vernike: Ako ispoštujete OVAJ OBIČAJ ispuniće vam se najveća želja

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava uspomenu na Svetog apostola Onisima, jednog od hrišćanskih učenika i saradnika apostola Pavla, čije ime zauzima posebno mesto u ranohrišćanskoj tradiciji i Novom zavetu.

Sveti Onisim bio je rob koji je pobegao od svog gospodara Filimona. Međutim, njegov život se drastično menja kada u Rimu susreće apostola Pavla, koji ga uči hrišćanskim vrednostima i vodi ga na put vere.

Onisim tada prima krštenje i postaje verni učenik Pavlov, posvećen širenju hrišćanske poruke i duhovnom vođstvu. Apostol Pavle u svojoj Poslanici Filimonu šalje Onisima nazad njegovom gospodaru, ali više ne kao roba, već kao "brata u Hristu", naglašavajući snagu praštanja, ljubavi i jednakosti među ljudima. Ovaj događaj postao je snažna poruka hrišćanskog učenja i simbol transformacije kroz veru.

Prema predanju, Sveti Onisim je kasnije postao episkop i hrabro je stradao mučeničkom smrću zbog ispovedanja svoje vere. Njegov život i delo ostaju primer posvećenosti Bogu, veri i ljudskoj solidarnosti.

Danas, na njegov praznik, vernici se sećaju Svetog Onisima kao uzora praštanja i hrišćanskog života, a njegova priča služi kao podsetnik da vera može promeniti život i nadahnuti na dobročinstvo prema drugima.

Postoji verovanje da ako imate neku veliku želju, danas treba da odete do crkve i da se pomolite ovom svetitelju. Njegov život uči da ništa nije nemoguće i da je, uz pomoć i blagoslov Hrista, svaki san dostižan i ostvariv.

Takođe, postoji priča da ukoliko iskreno verujete i na današnji dan posvetite vreme marljivom radu, ispuniće vam se najveća želja.

Autor: S.M.