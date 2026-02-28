DRŽAVA DAJE POMOĆ DO 5.000 EVRA: Prijave počinju 1. marta

AKTUELNO

Od 1. marta do 30. septembra, građani Srbije mogu podneti elektronski zahtev za državne subvencije pri kupovini novih električnih vozila.

Vlada Srbije usvojila je Uredbu o subvencionisanoj kupovini novih električnih vozila.

Zahtevi se podnose preko portala e-uprave.

Izdvojeno 170 miliona dinara

Budžetom za 2026. opredeljeno je 170 miliona dinara, a visina subvencije zavisi od vrste vozila - od mopeda i motocikala do putničkih i teretnih električnih automobila, u rasponu od 250 do 5.000 evra.

Prodaja električnih vozila u Srbiji i dalje zaostaje za Evropom.

U prethodnoj godine samo 2,1 odsto novih bilo je na baterijski pogon, dok je prosečan udeo u EU 17,4 odsto.

Prema rečima stručnjaka, pored finansijskih podsticaja za kupovinu električnih automobila, potrebni su i nefinansijski: povoljnije cene parkinga i putarina, posebne registarske tablice i slično.

Prodaja u Srbiji

Prodaja novih vozila u Srbiji je tokom 2025. godine porasla za 13,8 odsto u odnosu na 2024. godinu, a hibridni modeli čine najveći deo tržišta elektrifikovanih vozila.

Uprkos tome, polovnih automobila je više i obuhvataju čak 83 odsto tržišta

Električna vozila u Srbiji beleže spor, ali stabilan rast.

Vodeći brendovi putničkih automobila su "Škoda", "Tojota" i "Reno", dok u segmentu lakih komercijalnih vozila prednjači "Fijat".

Eksperti ističu da je elektrifikacija ključna tema i da je u toku izrada nacionalne strategije, koja treba da osigura sinhronizovan pristup razvoja e-mobilnosti, uključujući infrastrukturu, podsticaje i prihvatanje električnih vozila na tržištu.

