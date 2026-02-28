Jelena je prva žena pilot Vojske Srbije koja je obuku završila po NOVOM MODELU

Potporučnica Jelena Stević, svršeni polaznik Vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire roda avijacije "uspešno je savladala selekciju i letačku obuku u 890. mešovitoj helikopterskoj eskadrili i time stekla zvanje pilota helikoptera Vojske Srbije", saopštilo je danas Ministarstvo odbrane (MO) na svojim Facebook i Instagram profilima.

Na osnovu naredbe komandanta Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, Stevićevoj je uručen letački znak, čime je kao prva žena po ovom modelu osposobljavanja "stala rame uz rame sa ostalim pilotima u RViPVO".

Letački znak potporučnici Stević uručio je komandant RViPVO, general-major Branislav Knjajić.

Vojska Srbije uspostavila je ovaj model osposobljavanja 2022. godine i, za razliku od studija na Vojnoj akademiji, on predviđa da se kandidati iz građanstva sa fakultetskom diplomom osposobe za dužnosti pilota aviona, helikoptera i bespilotnih letelica, odnosno daljinski upravljanih vazduhoplova.

Najuspešniji kandidati, nakon završenog šestomesečnog osposobljavanja, dobijaju mogućnost da odmah stupe u profesionalnu vojnu službu i da kao oficiri roda avijacije nastave letačku obuku.

Prvi pilot koji je završio ovaj vid obuke bio je Milan Šarić, master fizičkog vaspitanja sa Univerziteta u Novom Sadu, koji je letački znak dobio u novembru 2023. godine, o čemu je tada Aero.rs pisao.

Ovogodišnji konkurs za kandidate iz civilstva sa završenim fakultetom otvoren je do 31. marta, a detalji se mogu pogledati na linku.

Autor: S.M.