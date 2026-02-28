OTKAZANI LETOVI IZ BEOGRADA: Avioni za Dubai i Dohu ne poleću, vazdušni prostor na Bliskom istoku zatvoren

Zbog naglog pogoršanja bezbednosne situacije na Bliskom istoku, vazdušni saobraćaj između Beograda i ključnih centara u Persijskom zalivu je obustavljen.

Vazdušni prostori UAE, Katara, Kuvajta i Irana zatvoreni su za civilne letove, što je direktno uticalo na red letenja sa aerodroma "Nikola Tesla".

Trenutno stanje sa letovima:

FlyDubai: Otkazani su današnji polasci za Dubai u 13:15h i 22:25h. Zanimljivo je da je let koji je jutros krenuo iz Dubaija za Beograd vraćen nazad dok je bio u vazduhu.

Qatar Airways: Let za Dohu planiran za podne je odložen i čeka se dalji razvoj situacije.

Region u blokadi: Pored UAE i Katara, nebo su za civilne avione zatvorili i Irak, Sirija i Izrael.

Putnicima koji su imali planirana putovanja ka ovim destinacijama savetuje se da prate informacije na sajtu aerodroma, jer se situacija menja iz sata u sat nakon raketnih udara u regionu.

Autor: D.S.