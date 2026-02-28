AKTUELNO

Društvo

GUŽVA NA BATROVCIMA: Kamioni na izlazu iz Srbije čekaju i do četiri sata

Izvor: Pink-.rs/Informer, Foto: Uprava Carina ||

Na graničnom prelazu Batrovci zabeležena su značajna zadržavanja, a kolona teretnih vozila formirala se na samom izlazu iz zemlje.

Višesatna zadržavanja za teretnjake

Prema podacima Uprave granične policije, teretna vozila na prelazu Batrovci trenutno čekaju oko četiri sata kako bi napustila Srbiju. Za putnička vozila na ovom prelazu trenutno nema dužih zadržavanja.

Stanje na ostalim prelazima i putevima

Na ostalim graničnim prelazima u Republici Srbiji situacija je redovna, bez većih zastoja u oba smera, kako za teretni tako i za putnički saobraćaj.

Auto-moto savez Srbije (AMSS) takođe izveštava da je saobraćaj na auto-putevima prohodan, te da na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Autor: D.S.

#AMSS

#Batrovci

#Granični prelaz

#KAMIONI

#Saobraćaj

#Srbija

#gužva

#teretna vozila

#vesti

POVEZANE VESTI

Društvo

Kamioni čekaju četiri sata na Batrovcima na izlazu iz Srbije

Društvo

Kamioni na Batrovcima na izlazu iz Srbije čekaju osam sati, dva sata na prelazu Šid

Društvo

Saopštene najnovije informacije: Kamioni na Batrovcima na izlazu iz Srbije čekaju dva sata

Društvo

Gužva na graničnim prelazima: Teretnjaci na Batrovcima na izlazu iz Srbije čekaju 17 sati

Društvo

Teretnjaci na Batrovcima na izlazu iz Srbije čekaju 12 sati

Društvo

Kamioni na Batrovcima i Šidu na izlazu iz Srbije čekaju po tri sata