GUŽVA NA BATROVCIMA: Kamioni na izlazu iz Srbije čekaju i do četiri sata

Na graničnom prelazu Batrovci zabeležena su značajna zadržavanja, a kolona teretnih vozila formirala se na samom izlazu iz zemlje.

Višesatna zadržavanja za teretnjake

Prema podacima Uprave granične policije, teretna vozila na prelazu Batrovci trenutno čekaju oko četiri sata kako bi napustila Srbiju. Za putnička vozila na ovom prelazu trenutno nema dužih zadržavanja.

Stanje na ostalim prelazima i putevima

Na ostalim graničnim prelazima u Republici Srbiji situacija je redovna, bez većih zastoja u oba smera, kako za teretni tako i za putnički saobraćaj.

Auto-moto savez Srbije (AMSS) takođe izveštava da je saobraćaj na auto-putevima prohodan, te da na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Autor: D.S.