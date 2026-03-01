VMA I VOJNE USTANOVE U OVA 3 GRADA U SRBIJI ZAPOŠLJAVAJU LEKARE, SESTRE, TEHNIČARE! Otvoreno 195 radnih mesta, a evo ko ima pravo da konkuriše

Ministarstvo odbrane raspisalo je konkurs za prijem 195 zdravstvenih radnika – lekara, medicinskih sestara i tehničara, kao i bolničkog osoblja u vojnozdravstvene ustanove - Vojnomedicinsku akademiju, Centar vojnomedicinskih ustanova Beograd i vojne bolnice Novi Sad i Niš.

Svi koji žele da svojim znanjem i humanošću daju doprinos jačanju vojnozdravstvenog sistema Republike Srbije mogu se prijaviti na konkurs do 31. marta i postati deo tima koji služi otadžbini kroz brigu o zdravlju pripadnika Vojske Srbije i svih građana.

Ko ima pravo da konkuriše

Pravo da konkurišu imaju punoletni državljani Republike Srbije koji su zdravstveno i psihofizički sposobni za rad u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije i imaju odgovarajuću stručnu spremu za radno mesto za koje se prijavljuju.

Izborni postupak sprovodi se samo među kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa. U procesu selekcije vrednovaće se prosek ocena sa nivoa obrazovanja predviđenog za radno mesto, obaviće se psihološka procena, razgovor sa kandidatima, medicinsko-zdravstvena i bezbednosna provera, saopštilo je to ministarstvo.

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta podnose posebnu prijavu za svako mesto. Probni rad je obavezan za kandidate koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu i traje šest meseci.

Ministarstvo pruža priliku medicinskim stručnjacima, koji su spremni da svoje profesionalne i ljudske vrednosti ugrade u sistem koji počiva na disciplini, znanju i posvećenosti, da postanu deo tima koji čuva najvrednije – život i zdravlje ljudi.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se neposredno radnim danima od 8 do 14 časova ili preporučenom poštom na adresu: Uprava za vojno zdravstvo, Ulica Crnotravska broj 17, Beograd, sa naznakom „za javni konkurs – za radno mesto pod rednim brojem

Autor: Iva Besarabić