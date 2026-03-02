AKTUELNO

Društvo

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju Svetog Teodora Tirona: Prema običajima, hrišćani na ovaj dan treba da urade samo jednu stvar

Izvor: Telegraf, Foto: x ||

Danas se u Srpskoj pravoslavnoj crkvi slavi velikomučenik Teodor Tiron. U crkvenom kalendaru, ovaj dan je označen crnim, podebljanim slovima, što ukazuje na važnost tog događaja.

Teodor Tiron je poznat kao zaštitnik grada Venecije i stoke. Naziv "Tiron" znači regrut, a njegove muke počele su kada je bio regrutovan u vojsku. Kada je sudija pokušao da ga slomi glađu, Teodoru se, prema verovanju, u samici javio Hristos, koji mu je rekao da se ne boji jer će biti s njim u večnom životu. Tada su se, takođe, Teodoru u tamnici javili i anđeli, što je uplašilo stražare. Na kraju je osuđen na smrt i bačen u oganj 306. godine.

Mošti Svetog Teodora Tirona sada se nalaze u manastiru Novo Hopovo na Fruškoj gori, koji je zadužbina Đurađa Brankovića.

Običaji

Na taj dan, prema običajima, vernici kuvaju žito koje potom osvećuju u crkvi, proslavljajući tako Svetog Teodora.

Veruje se da je Sveti Teodor Tiron zaštitnik stoke, posebno konja, te da se njegov dan takođe slavi kao Konjski dan.

U nekim delovima Srbije, takođe se veruje da se molitvama Svetom Teodoru može izlečiti od nesvestice (padavice).

Autor: D.Bošković

#SPC

#hrišćani

#jedna stvar

#obicajo

#teodor tiron

POVEZANE VESTI

Društvo

Danas slavimo velikog sveca: Još su naši stari znali da na ovaj dan morate ispoštovati 1 važno

Društvo

Slavimo Svetog Trifuna! Ovo su svi običaji i verovanja: Ako danas padnu kiša ili sneg, zna se kakva nas godina čeka

Extra

Danas slavimo svete mučenike Adrijana i Nataliju: Supružnici treba da urade OVO

Društvo

SLAVIMO VELIKI HRIŠĆANSKI PRAZNIK 'SVETI TRIFUN': Jedno verovanje se posebno vezuje za ovaj dan, a evo kakva nas godina čeka - ako padne kiša ili sneg

Extra

Vernici i SPC danas slave duhovski ponedeljak: Obnavljanje vere i duhovne snage kroz silazak Svetog Duha

Društvo

DANAS TREBA POMOĆI NEKOME, VERUJE SE DA ĆE VAM SE VRATITI: Slavimo Svetog Longina Sotnika, a ovo su običaji