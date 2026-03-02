'Svi koji to kažu, lažu, odgovorno tvrdim' Balkanci otkrili da li se isplati kupiti stan ili kuću u Nemačkoj: Priznali i na koju stvar posebno treba obratiti pažnju

Mnogi koji žive u inostranstvu suočavaju se sa pitanjem da li je bolje iznajmljivati ili kupiti stan. Cene nekretnina su u poslednjih nekoliko godina značajno porasle svuda u svetu, a troškovi kirije često dostižu visoke iznose.

Baš zato, za one koji planiraju da ostanu duže vreme recimo u Nemačkoj, kredit za stan može izgledati kao način da mesečna ulaganja u nekretninu na kraju postanu lična imovina i ušteđevina.

Na Fejsbuk stranici "Balkanci u Nemačkoj" nedavno se povela rasprava o ovoj dilemi, kada je jedan korisnik upitao da li se zaista isplati kupiti stan na kredit. Kako je naveo, ne vidi logiku u tome da svakog meseca plaća veliki iznos za kiriju, kad istu sumu može da izdvoji za svoj stan.

"Počinjem da mislim da je kirija najgora stvar"

"Molim za savete: isplati li se uzeti stan na kredit u Nemačkoj? Počinjem da mislim da je glupo što svaki mesec plaćam više kiriju od 1.100 evra, a kod kredita bi mi bila ista cifra, a za 20 godina stan bi bio moj, i kad se vratim kući na Balkan, prodao bih stan i imao ušteđevinu od 300.000 evra. Ima li neko ko je kupio svoj stan i da li se pokajao?", napisao je on pa dodao:

"Počinjem da mislim da je kirija najgora stvar".

Ispod njegove objave ubrzo su usledila različita iskustva, saveti, ali i upozorenja.

"Mi smo kupili kuću pre dvadeset pet godina i nismo se pokajali ni jednog trenutka. Danas smo je otplatili. Nije bilo lako na početku, ali se sve s vremenom sredilo i isplatilo. Smatram da je uvek bolje kupiti svoju imovinu nego plaćati kiriju i bacati novac. Da, uvek možeš raditi mini posao ako negde zafali", napisala je jedna žena.

Za njom se javio jedan muškarac i dodao:

"Naravno da se isplati. Svi oni koji kažu da su kupili kuće ili stanove bez kredita - svi lažu, odgovorno tvrdim. Kredit za kuću ili stan je potpuno prava stvar. Recimo, u NRW-u klasičan stan od 70-80 kvadrata plaćaš kiriju 700-1.000 evra, dok taj isti stan košta 100.000-150.000 evra. Uštediš 40% novca da bi uopšte dobio kredit, a ostatak završiš u ratama i stan je tvoj nakon otplate. Na taj način nisi bacio novac na kiriju. Kreneš u penziju ili se vratiš kući, prodaš stan i imaš ušteđevinu."

"Ni jeli, ni pili, ni na odmor otišli"

Ipak, bilo je i onih koji su upozorili da kupovina stana donosi i dodatne troškove.

"Uz kupovinu nekretnine ne dolazi samo rata kredita, nego još mnogo stvari: porezi, mesečna uplata u zajedničku kasu, razna osiguranja… Na mesečnom nivou sa strujom, smećem i grejanjem, troškovi nisu 1.100 evra, već oko 2.000. Ni jeli, ni pili, ni na odmor otišli. Ako vaša primanja to dozvoljavaju, zašto da ne."

"Ulaganje u nekretninu je najbolja investicija"

Drugi su istakli da je ulaganje u nekretninu najbolja investicija:

"Ulaganje u nekretninu je najbolja investicija. Čak i kada se vraćate u domovinu, ne morate prodati stan, možete ga iznajmiti. Zato je bolje kupiti stan nego kuću. Stanovi ne gube na vrednosti, za razliku od kuća koje su često rupe bez dna."

"Gledaj da je otplatiš za 10, najviše 15 godina"

Na kraju, jedan korisnik je podelio i savet koji je i sam sledio.

"Ja ću ti reći pravo i iskreno: ako već kupuješ nekretninu, kupi je pametno i gledaj da je otplatiš za 10, najviše 15 godina. Nemoj uzimati kredit da pola života radiš za banku. Ne po onom: jedan stan tebi, jedan banci. Kiriju moraš plaćati ionako, tu nema priče. Ali kada plaćaš svoje, znaš za šta se mučiš. To ostaje tebi. To je sigurnost, to je mir u glavi. U Nemačkoj imati svoju nekretninu je velika stvar. Nije lako, malo ko to uspe, ali ko uspe, zna zašto je radio i štedio. Od srca svima želim da uspeju i da imaju svoj stan", zaključio je on.

