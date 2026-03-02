SUTRA POČINJE ISPLATA PENZIJA: Evo ko prvi dobija novac, oglasio se PIO Fond: Ovo je detaljan kalendar isplate (FOTO)

Isplata penzija za februar 2026. godine počinje sutra i trajaće sve do 10. marta. Prvi na listi koji dobijaju novac su penzioneri iz kategorije samostalne delatnosti.

Sledeći na listi za isplatu penzija su penzioneri iz kategorije poljoprivredni i vojni, njima novac leže 4. marta preko tekućih računa, istog datuma biće isplata na kućne adrese i na šalterima pošta.

Kalendar isplate februarskih penzija

Poslednji na listi za isplatu su penzioneri iz kategorije zaposleni i Republike bivše SFRJ.

Penzioneri iz kategorije zaposleni svoj novac dobijaju 9. marta na kućne adrese i na šalterima pošta, dok će 10. marta biti isplata preko tekućih računa.

Penzioneri iz kategorije Republike bivše SFRJ svoj novac dobijaju 10. marta.

Autor: D.Bošković