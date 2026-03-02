Kamera snimila ženu kad je prošla NA ŽUTO, evo kakva je kazna čeka

Svi vozači su se barem jednom našli u onoj stresnoj sekundi: semafor se menja iz zelenog u žuto, procenjujete da li da kočite ili dodate gas, prolazite, a onda u retrovizoru krajičkom oka tražite blic kamere. Upravo je ta dilema navela jednu Novosađanku da potraži savet na društvenim mrežama.

Njeno naizgled jednostavno pitanje – "Koliko vremena treba da prođe dok ne stigne kazna i kakva je procedura?" – podiglo je pravu buru i pretvorilo se u masovnu razmenu iskustava, strahova, ali i zabluda o saobraćajnim propisima.

Šta kažu vozači: Od e-Sandučeta do oduzimanja dozvole

Komentari ispod objave savršeno oslikavaju koliko su vozači zbunjeni procedurama, ali i koliko se praksa ponekad razlikuje od slučaja do slučaja. Evo šta su korisnici izdvojili kao svoja iskustva:

Iskustva drastično variraju. Dok neki tvrde da obaveštenje na e-Upravu (e-Sanduče) stiže u roku od 10 dana, drugi navode da su kazne na kućnu adresu čekali i do četiri meseca. Korisnica Nina K. slikovito je opisala odlazak u policijsku stanicu zaduženu za saobraćaj u Novom Sadu (Šajkaška ulica) kao mesto gde vam "saopšte ono što ne želite da čujete", ističući čekanje na rešenje o oduzimanju dozvole.

U komentarima se razvila i debata oko prolaska na žuto svetlo. Neki tvrde da "ako niste nikoga ugrozili, ne mora da bude kazne", dok drugi ističu da kamera registruje samo crveno svetlo u trenutku prelaska zaustavne linije.

Neki su podelili i bolna lična iskustva: "32.000 dinara i 8 bodova", dok drugi opominju na kazne do 40.000 dinara, 6 poena i oduzimanje dozvole.

Kako to obično biva na mrežama, diskusija se brzo proširila, pa su neki iskoristili priliku da ukažu na divljanje vozača u drugim naseljima, poput Starog Rakovca, apelujući da se kamere postave tamo gde je bezbednost pešaka svakodnevno ugrožena.

Šta kaže zakon i kako zaista rade kamere?

Da bismo razbili mitove iz komentara, evo šta su činjenice i šta zakon (ZOBS) propisuje:

Da li kamera snima prolazak na žuto svetlo? Sistemi za automatsku detekciju prekršaja (kamere na raskrsnicama) programirani su tako da registruju prolazak na crveno svetlo. Kamera se aktivira kada vozilo pređe zaustavnu liniju nakon što se upali crveno. Međutim, važno je znati šta kaže zakon: žuto svetlo znači zabranjen prolaz, osim u slučaju kada se vozilo ne može bezbedno zaustaviti ispred raskrsnice. Ipak, u praksi, kamere za automatski nadzor vas neće "uslikati" za žuto. Ako ste sigurni da je bilo žuto kada ste prešli liniju, najverovatnije ste bezbedni.

Kakva je procedura kada vas snimi kamera?

Sistem beleži registraciju vozila. Policija šalje Poziv vlasniku vozila (na kućnu adresu ili u e-Sanduče na e-Upravi) da se u roku od 8 dana izjasni ko je upravljao vozilom u trenutku prekršaja. Ako ste vi vozili, priznajete; ako je neko drugi, dostavljate njegove podatke overene kod notara. Napomena: Ignorisanje ovog poziva povlači posebnu, vrlo visoku kaznu za nedostavljanje podataka.

Prolazak na crveno svetlo je težak prekršaj. Ne možete ga platiti sa 50% popusta (kao što je korisnica Ljiljana opisala za manje prekoračenje brzine). Slučaj ide kod sudije za prekršaje, a u mnogim slučajevima moguće je potpisati sporazum o priznanju krivice u policijskoj stanici kako bi se dobila blaža kazna.

Koja je kazna za crveno svetlo?

Zakon je jasan. Za prolazak na crveno svetlo predviđena je:

Novčana kazna od 20.000 do 40.000 dinara (ili kazna zatvora do 30 dana) i 6 kaznenih poena.

A moguća je i zabrana upravljanja vozilom od najmanje 3 meseca.

Autor: S.M.