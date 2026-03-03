Testiranje nosivosti: Na platforme staklenog vidikovca na Kablaru postavljeno opterećenje veće od 100 tona

Još uvek se čeka otvaranje jedinstvenog staklenog vidikovca na Kablaru, sa kog puca veličanstven pogled na meandre Zapadne Morave i pola Šumadije.

Trenutno se vrše poslednja testiranja nosivosti, pa je na samoj staklenoj platformi prethodnih dana zabeležena nesvakidašnja slika - postavljeno je opterećenje od 50 tona na manjoj i od 82 na većoj platformi.

Stručnjaci ističu da dosadašnji rezultati pokazuju stabilnost konstrukcije, a profesor Danijel Kukaras iz Novog Sada naglasio je da će se precizni zaključci znati po okončanju završnih provera:

- Sve će se tačno znati kada se završi testiranje punog opterećenja, koje traje najmanje 16 sati. Trenutno je opterećenje na maloj platformi 50 tona, a na velikoj 82 tone, što znači da u jednom trenutku može da primi na maloj oko 600 ljudi, a na velikoj platformi oko 1000, rekao je Kukaras za RINU.

Nadležni poručuju da se svi testovi sprovode po najvišim bezbednosnim standardima, kako bi posetioci mogli bez bojazni da uživaju u jedinstvenom pogledu koji se sa vidikovca pruža.

Iako pristupni put još nije u potpunosti završen, i taj deo posla se privodi kraju. A kada se poslednje provere završe i dobiju tačni podaci, Kablar bi konačno mogao da dobije turističku atrakciju koja neće biti ponos samo zapadne Srbije, već i cele zemlje.

