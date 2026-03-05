Baka se izgubila u Zvezdarskoj šumi: Psi tragači i dronovi na terenu, svaki minut je važan

Veliki broj pripadnika policije i Gorske službe spasavanja (GSS) od juče intenzivno traga za sedamdesetsedmogodišnjom L.P., koja je nestala u rejonu Zvezdarske šume.

Drama je počela kada je nestanak policiji prijavio njen sin. Prema nezvaničnim informacijama, baka L.P. je uspela da stupi u kontakt sa sinom putem telefona, rekavši mu da se izgubila negde u šumi i da ne može da pronađe put nazad. Nakon tog poziva, svaki trag joj se gubi.

Teren pretražuju psi i termovizijske kamere

Zbog nepristupačnosti terena i činjenice da je reč o starijoj osobi, odmah je pokrenuta opsežna akcija potrage.

Policija obezbeđuje i pretražuje rubne delove šume.

Gorska služba spasavanja angažovala je specijalizovane timove.

Teren se nadleće dronovima sa termovizijskim kamerama koje detektuju toplotu tela, što je ključno u noćnim uslovima i gustoj vegetaciji.

U potragu su uključeni i službeni psi obučeni za pronalaženje ljudi na otvorenom prostoru.

Potraga je nastavljena i tokom današnjeg jutra, a otežavaju je niske temperature i gusta šuma.

Autor: Marija Radić