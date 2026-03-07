AKTUELNO

Nastavlja se lepo, prolećno vreme: Danas najviša dnevna temperatura 20 stepeni

U Srbiji u subotu jutro hladno sa slabim prizemnim mrazem, dok se tokom dana očekuje pretežno sunčano i relativno toplo vreme za prvu dekadu marta, sa temperaturama od minis 2 do 20 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu posle hladnog jutra sa prizemnim mrazem sunčano i relativno toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom oko 19 stepeni.

Toplo vreme za ovo doba godine zadržaće se i u narednih sedam dana.

