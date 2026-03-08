Deponija u Kuli godinama problem: Ministarstvo zaštite životne sredine radi na dugoročnom rešenju

Deponija u Opštini Kula godinama je bila problem, posebno tokom letnjih meseci kada su požari i dim smetali građanima zbog blizine kuća.

Sada se radi na dugoročnom rešenju uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine – izgradnji regionalne deponije i modernom sistemu upravljanja otpadom.

Do tada, kritični delovi deponije zatrpavaju se zemljom kako bi se sprečili novi požari.

Cilj je jasan: više reciklaže, čistiji vazduh i zdravija", navodi se u Instagram objavi profila "naše mesto".