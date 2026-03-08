AKTUELNO

Društvo

Deponija u Kuli godinama problem: Ministarstvo zaštite životne sredine radi na dugoročnom rešenju

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/MINISTARSTVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE/ JOVANA PEROVIĆ ||

Deponija u Opštini Kula godinama je bila problem, posebno tokom letnjih meseci kada su požari i dim smetali građanima zbog blizine kuća.

"Godinama je deponija u Opštini Kula bila problem, posebno tokom letnjih meseci kada su požari i dim smetali građanima zbog blizine kuća.

Sada se radi na dugoročnom rešenju uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine – izgradnji regionalne deponije i modernom sistemu upravljanja otpadom.

Do tada, kritični delovi deponije zatrpavaju se zemljom kako bi se sprečili novi požari.

Cilj je jasan: više reciklaže, čistiji vazduh i zdravija", navodi se u Instagram objavi profila "naše mesto".

#Deponija

#Kula

#Ministarstvo zaštite životne sredine

#otpad

#problem

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Obratite pažnju: Evo kako se pravilno pere i suši veš tokom leta

Lifestyle

Mnogi greše pa odeća izgleda ofucano: Evo kako se pravilno suši i pere veš tokom leta

Društvo

Sadnjom medonosnog bilja kompanija Imlek tradicionalno obeležila Svetski dan zaštite životne sredine

Hronika

Gust dim se nadvio nad delom Voždovca - gore suva trava i deponija

Beograd

Uklanjanje Starog savskog mosta je po ekološkim propisima: Oglasilo se Ministarstvo zaštite životne sredine

Politika

Ministarstvo zaštite životne sredine spremno da odustane od kapitalnog projekta proširenja i modernizacije deponije 'Duboko'