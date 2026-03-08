SENZACIJA! Željko Mitrović ponovo korak ispred svih - lansirana digitalna redakcija sa 1200 robota! (VIDEO)

Medijski mogul Željko Mitrović ponovo je uzburkao javnost! On je nakon najave novog velikog projekta, večeras obelodanio o čemu je reč. Njegov tim pokrenuo je projekat koji opisuje kao „najveću digitalnu redakciju na planeti“.

Prema rečima vlasnika i direktora Pink Media Grupe Željka Mitrovića, na projektu je radila velika grupa digitalnih eksperata i novinara, a razvijen je sistem koji uključuje čak 1200 robota.

Mitrović ističe da su u robote ugrađeni „ljudski personaliteti“, zbog čega oni funkcionišu kao savršeni novinari.

- Više od godinu dana, neverovatan tim digitalnih eksperata i novinara je radio na razvoju najveće digitalne redakcije na planeti! U preko 1200 robota mašinskim učenjem ugradili smo ljudske personalitije! Tako da oni sada predstavljaju savršene novinare koji ne koriste bolovanje, koji ne spletkare i koji nisu ceo dan na fucking društvenim mrežama! Danas puštam prvih 10 najmoćnijih i najbržih portala u našoj zemlje, koji izbacuju ne manje od 1000 vesti dnevno! Čim završimo sa Srbijom sistem razvijamo i u stotinak drugih zemalja,naravno, sa njihovim temama i na njihovim jezicima! Već sad možete skinuti aplikacije press.rs, sportmagazin.rs, hronikamagazin.rs. Ostalih 7 domena objavljujem sutra! Vaš virtuelni digi Žex!

Po svemu sudeći, digitalna redakcija koju je predstavio Željko Mitrović mogla bi da označi početak potpuno nove ere novinarstva, u kojoj će tehnologija i veštačka inteligencija igrati glavnu ulogu u proizvodnji informacija.

Autor: A.A.