AKTUELNO

Društvo

KROV SRBIJE OBARA REKORDE - SP Resort na Staroj planini beleži skok broja gostiju od 27 odsto u 2025. godini! Karadžić: Pogledajte semafor

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Turistički kompleks SP Resort na Staroj planini, poznatoj i kao "Krov Srbije", nastavlja da beleži izvanredne rezultate, znatno nadmašujući prošlogodišnje brojke. Prema najnovijim podacima koje je objavio Goran Karadžić, v.d. direktora „Stara planina“, ovaj planinski centar je u poređenju 2025. sa 2024. godinom ostvario impresivan rast broja gostiju od čak 27 odsto, dok je ukupan prihod uvećan za 14 odsto.

Ovaj poslovni uspeh nije došao slučajno. Prema Karadžićevim rečima ("POGLEDAJTE SEMAFOR"), ključna strategija menadžmenta bila je usmerena na omasovljenje i pristupačnost, što se pokazalo kao pun pogodak.

Foto: Privatna arhiva

"Fokusirali smo se na privlačenje što većeg broja turista, tako da smo i pravili prihvatljive pakete za porodice i snižavali cene," naglasio je Karadžić u svojoj objavi.

Umesto trenda podizanja cena koji je često prisutan u turizmu, SP Resort je odlučio da izađe u susret posetiocima. Stvaranjem finansijski prihvatljivijih aranžmana i kreiranjem posebnih paketa prilagođenih potrebama porodica, Stara planina je postala jedna od najpoželjnijih destinacija za zimski odmor, skijanje i uživanje na snegu.

Ova strategija pokazuje da snižavanje cena, u kombinaciji sa visokim kvalitetom usluge i dobro osmišljenim porodičnim ponudama, može doneti ne samo značajan rast prihoda, već i ogromno zadovoljstvo gostiju.

Dobra vest za sve ljubitelje planinskog turizma je da će SP Resort nastaviti sa ovom pozitivnom praksom. "Tako ćemo raditi i ubuduće," poručio je Karadžić, obećavajući posetiocima da će Stara planina ostati sinonim za odličan i pristupačan porodični odmor.

#Goran Karadžić

#Gosti

#Stara Planina

POVEZANE VESTI

Društvo

STARA PLANINA - KROV SRBIJE! Goran Karadžić zadovoljan zbog najave da će se raditi put ka ovoj planini

Svet

OVA ZEMLJA JE OBORILA SVE REKORDE PO BROJU TURISTA! Evo koliko su posetilaca ugostili i koliko su love od njih zgrnuli

Lifestyle

STARA PLANINA SVE POPULARNIJA DESTINACIJA! Krov Srbije zimski raj

Društvo

'ZA 30 GODINA IMAĆEMO MILION MANJE STANOVNIKA' Ginekolog Milošević o drastičnom padu broja rođenih: Sada je minut do 12, moramo nešto HITNO da menjamo

Politika

Karadžić: Tri puta sam u životu bio najponosniji, jedan od tih je upoznavanje sa Aleksandrom Vučićem

Ostali sportovi

Epska trka na 'Krovu Srbije': Međunarodna trka u planinskom biciklizmu na Staroj planini okuplja evropske asove! (FOTO+VIDEO)