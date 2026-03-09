KROV SRBIJE OBARA REKORDE - SP Resort na Staroj planini beleži skok broja gostiju od 27 odsto u 2025. godini! Karadžić: Pogledajte semafor

Turistički kompleks SP Resort na Staroj planini, poznatoj i kao "Krov Srbije", nastavlja da beleži izvanredne rezultate, znatno nadmašujući prošlogodišnje brojke. Prema najnovijim podacima koje je objavio Goran Karadžić, v.d. direktora „Stara planina“, ovaj planinski centar je u poređenju 2025. sa 2024. godinom ostvario impresivan rast broja gostiju od čak 27 odsto, dok je ukupan prihod uvećan za 14 odsto.

Ovaj poslovni uspeh nije došao slučajno. Prema Karadžićevim rečima ("POGLEDAJTE SEMAFOR"), ključna strategija menadžmenta bila je usmerena na omasovljenje i pristupačnost, što se pokazalo kao pun pogodak.

"Fokusirali smo se na privlačenje što većeg broja turista, tako da smo i pravili prihvatljive pakete za porodice i snižavali cene," naglasio je Karadžić u svojoj objavi.

Umesto trenda podizanja cena koji je često prisutan u turizmu, SP Resort je odlučio da izađe u susret posetiocima. Stvaranjem finansijski prihvatljivijih aranžmana i kreiranjem posebnih paketa prilagođenih potrebama porodica, Stara planina je postala jedna od najpoželjnijih destinacija za zimski odmor, skijanje i uživanje na snegu.

Ova strategija pokazuje da snižavanje cena, u kombinaciji sa visokim kvalitetom usluge i dobro osmišljenim porodičnim ponudama, može doneti ne samo značajan rast prihoda, već i ogromno zadovoljstvo gostiju.

Dobra vest za sve ljubitelje planinskog turizma je da će SP Resort nastaviti sa ovom pozitivnom praksom. "Tako ćemo raditi i ubuduće," poručio je Karadžić, obećavajući posetiocima da će Stara planina ostati sinonim za odličan i pristupačan porodični odmor.